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Российской экономике предсказали укрепление

Российской экономике предсказали укреплениеЭкономист Беляев заявил, что развитие новых регионов укрепит рубль и экономику России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как отразится на России вхождение в состав новых территорий. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Беляев подчеркнул, что для восстановительных работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимы значительные инвестиции. Однако в будущем эти траты превратятся в прибыль. Инвестиционные проекты, которые связаны с хозяйственной деятельностью в этих регионах, позволят создать новые рабочие места, а также укрепят рубль и экономику страны.

«Это может выглядеть как прямые затраты российского бюджета на строительство домов и предприятий, но на самом деле это будут инвестиции. Все восстановленные объекты дадут в последующем определенную отдачу. В краткосрочном аспекте это затраты, но это те затраты, которые обернутся прибылью и новыми рабочими местами. То есть мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их», — предсказал экономист.

Эксперт добавил, что вхождение новых территорий в состав России расширит рублевую зону. Если экономика стабилизируется благодаря появлению новых субъектов, то и курс национальной валюты станет увереннее.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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