. С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за небинарности
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С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за небинарности

С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за небинарностиDaily Mail: обвиняемый в домогательствах инженер ВМФ Британии заявил, что он демисексуал

Обвиняемого в домогательствах к коллеге-мужчине инженера Королевского военно-морского флота Великобритании признали невиновным после того, как он заявил о своей небинарности и демисексуальности. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, Булфордский военный суд оправдал инженера Трисса Смайта (Triss Smyth), настаивавшего на том, что он попросту не мог совершить того, в чем его обвинили, поскольку является демисексуалом, для которого физическая близость без сильной эмоциональной привязанности невозможна. Обвиняемый в ходе судебного процесса добавил, что не находит подавшего на него в суд моряка привлекательным и не испытывает к нему ничего кроме симпатии, а потому ни о каких обвинениях не может быть и речи.

Отвергая выдвинутые обвинения, 23-летний инженер-техник заявил, что действительно обнял коллегу и поцеловал его в авиационном ангаре, однако поцелуй был исключительно «платонический» — мужчина утверждает, что «клюнул» коллегу в щеку. Защищаясь в суде, Смайт отметил, что в начале отношений из-за своей демисексуальности в начале отношений не мог даже поцеловать собственную девушку, «не то что коллегу».

«У меня нет ничего, кроме профессионального и платонического чувства к [заявителю]», — заверил обвиняемый, отметив, что за неделю до происшествия у него с подавшим на него в суд коллегой состоялся «очень личный» разговор, который завершился тем, что коллега крепко его обнял в порыве эмоций.

«Затем он поцеловал меня в щеку — как бы вы поцеловали члена семьи, который вам небезразличен», — добавил он, заявив, что через несколько дней после этого случая увидел коллегу за работой и решил с ним поздороваться, а также дать понять, что тому не о чем беспокоиться после того, что между ними произошло.

«Я подошел к нему сзади, обнял его за плечи и быстро чмокнул в щеку», — пояснил Смайт. Он также отверг обвинения потерпевшего о том, что техник во время поцелуя намеренно прижался промежностью к его ягодицам.

Издание отмечает, что сам потерпевший утверждает, что никаких эмоциональных сцен до инцидента со Смайтом не было.

Ранее сообщалось, что судимый в прошлом мужчина проник в дом к россиянке и надругался над ней.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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