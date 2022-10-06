. Шахназаров посмеялся над эмиграцией Аллы Пугачевой
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Шахназаров посмеялся над эмиграцией Аллы Пугачевой

Шахназаров посмеялся над эмиграцией Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева в очередной раз сбежала из России. В конце сентября ее автомобиль был замечен в одном из терминалов аэропорта Внуково, куда звезда прибыла тайно, не афишируя своего отъезда. На этот раз все серьезно — документы двойняшек Лизы и Гарри мама Алла забрала из школы, а это значит, что обучаться наследники будут уже в другом заведении официально. Роскошный замок в Грязи выставлен на продажу — Примадонна решила разорвать с Родиной окончательно. На отъезд Пугачевой из страны отреагировали многие. Например, протоиерей Андрей Ткачев, послал Аллу Борисовну в баню, а журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске «Полного абзаца» на YouYube объяснил, что Примадонна уехала из страны за материальными благами.
«Никогда не слушал Аллу Пугачеву. Это колбасная эмиграция номер два», — считает публицист. Колбасной эмиграцией, объясним, называют последнюю в СССР волну переездов за границу, причиной которой послужила пустота магазинов. Нынешняя ситуация схожа — за последние полгода многие мировые бренды и производители разных групп товаров ушли с нашего рынка. И Примадонне после этого, по-видимому, скудно бы жилось.  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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