. Шахназаров посмеялся над эмиграцией Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева в очередной раз сбежала из России. В конце сентября ее автомобиль был замечен в одном из терминалов аэропорта Внуково, куда звезда прибыла тайно, не афишируя своего отъезда. На этот раз все серьезно — документы двойняшек Лизы и Гарри мама Алла забрала из школы, а это значит, что обучаться наследники будут уже в другом заведении официально. Роскошный замок в Грязи выставлен на продажу — Примадонна решила разорвать с Родиной окончательно. На отъезд Пугачевой из страны отреагировали многие. Например, протоиерей Андрей Ткачев, послал Аллу Борисовну в баню, а журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске «Полного абзаца» на YouYube объяснил, что Примадонна уехала из страны за материальными благами.«Никогда не слушал Аллу Пугачеву. Это колбасная эмиграция номер два», — считает публицист. Колбасной эмиграцией, объясним, называют последнюю в СССР волну переездов за границу, причиной которой послужила пустота магазинов. Нынешняя ситуация схожа — за последние полгода многие мировые бренды и производители разных групп товаров ушли с нашего рынка. И Примадонне после этого, по-видимому, скудно бы жилось.