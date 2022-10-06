. Скандальный журналист высмеял плачущего Бориса Корчевникова

Кушанашвили поднял на смех ведущего Бориса Корчевникова. После того, как Борис Корчевников расплакался в эфире у Владимира Соловьева, обсуждая происходящие события и частичную мобилизацию, на это отреагировали многие. Обозреватель Отар Кушанашвили у себя в Telegram дал свою реакцию и оценку увиденному.«Совсем плох Боря Корчевников, совсем плох. А ведь не лох. Совсем. Уже не Боря, а мем», — написал Кушанашвили. Ранее Ксения Собчак тоже подняла на смех телеведущего. Она посоветовала ему мобилизоваться.