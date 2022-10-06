. Собянин утвердил проект первой кольцевой станции метро за 60 лет
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Собянин утвердил проект первой кольцевой станции метро за 60 лет

Собянин утвердил проект первой кольцевой станции метро за 60 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии Московского метрополитена. Платформу возведут между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира". О проекте глава города рассказал в личном Telegram-канале.

По словам градоначальника, новая платформа разгрузит перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии.


"С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии",— отметил Собянин в своем Telegram-канале.
Станция "Суворовская" на схеме Московского метрополитена

Как утверждает глава города, станция "Суворовская" поднимет транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский", а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща. Возле новой платформы власти возведут жилой дом по программе реновации, а также общественно-деловой и торгово-развлекательный центры.

"Приведем в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицы Достоевского, Самотечную, Советской армии, Селезневскую, Самарскую и Щепкина. Обустроим парковки и современные остановки наземного транспорта",— подытожил Сергей Собянин.

В Москве также завершается строительство восточного участка БКЛ. Весь восточный участок БКЛ планируется открыть в 2023 году. Одновременно с этим будет запущено движение поездов на станциях "Варшавская" и "Каширская", реконструкция которых еще продолжается.

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По материалам: uposters.ru

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