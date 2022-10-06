. Собянин утвердил проект первой кольцевой станции метро за 60 лет

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии Московского метрополитена. Платформу возведут между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира". О проекте глава города рассказал в личном Telegram-канале.

По словам градоначальника, новая платформа разгрузит перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии.



"С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу. Кроме того, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии",— отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Станция "Суворовская" на схеме Московского метрополитена

Как утверждает глава города, станция "Суворовская" поднимет транспортную доступность спорткомплекса "Олимпийский", а также районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща. Возле новой платформы власти возведут жилой дом по программе реновации, а также общественно-деловой и торгово-развлекательный центры.

"Приведем в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь, улицы Достоевского, Самотечную, Советской армии, Селезневскую, Самарскую и Щепкина. Обустроим парковки и современные остановки наземного транспорта",— подытожил Сергей Собянин.

В Москве также завершается строительство восточного участка БКЛ. Весь восточный участок БКЛ планируется открыть в 2023 году. Одновременно с этим будет запущено движение поездов на станциях "Варшавская" и "Каширская", реконструкция которых еще продолжается.