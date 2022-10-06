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Сообщение о розыске гражданки Украины под Псковом оказалось недостоверным

Сообщение о розыске гражданки Украины под Псковом оказалось недостовернымСообщение о розыске гражданки Украины в Псковской области оказалось недостоверным

Сообщение о розыске гражданки Украины в Псковской области оказалось недостоверным.

В тексте многочисленных сообщений, которые начали распространяться в чатах мессенджеров и региональных сообществах в соцсетях 5 октября, говорится, что ФСБ в Псковской области якобы объявило в розыск гражданку Украины. В постах приведен скрин объявления: на нем изображено лицо девушки, указано ее полное имя и дата рождения.

В файле сказано, что она «подозревается в подготовке и совершении террористического акта на территории Псковской области». В заключение в документе приведены номера телефонов «отдела ФСБ по Островскому гарнизону», по которым гражданам следует обращаться в случае, если они получат какие-либо сведения о разыскиваемой.

В тот же день местное правительство в Telegram опровергло указанные сообщения — в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области представителям власти подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. «Просим верить только официальным источникам, перепроверять информацию, особенно, если она многократно пересылается в WhatsApp и других чатах, и не распространять фейки. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть!» — сказано в тексте.

Стоит отметить, что островский гарнизон, о котором идет речь в фейковом объявлении, не имеет отношения к ФСБ — речь в данном случае идет о войсковых частях, расположенных в городе Остров Псковской области. Кроме того, номера телефонов, указанные в тексте, не соответствуют тем, что указаны на официальном сайте ведомства. Наконец, сведения о разыскиваемой отсутствуют в специальном разделе на портале администрации Пскова.

Ложное объявление о розыске не получило широкого распространения в СМИ — оно тиражировалось преимущественно в мессенджерах. В то же время многие сообщества в соцсетях впоследствии опубликовали его опровержение: в их числе оказались «ЧП Псков», «Великие Луки говорят», «Типичный Псков», «Наш Псков».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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