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Специалист рассказала, почему нельзя целовать даже чистых домашних питомцев

Специалист рассказала, почему нельзя целовать даже чистых домашних питомцев

Многие из нас так сильно любят своих домашних питомцев, что выражают свое отношение к ним с помощью поцелуев. Котов и собак обнимают, ласкают и тащат с собой в кровать. Кажется, что в городской квартире, когда животное находится под постоянным контролем хозяина, телесный контакт с ним не опасен вовсе, но это не так.

Можно ли целовать котов

Мария Орлова, которая является научным сотрудником Института X-BIO государственного университета в Тюмени, рассказала, почему не стоит целовать домашних животных. Любой питомец переносит большое количество микроорганизмов и паразитов, некоторые из них несут опасность для человека.


Даже если ваше животное постоянно находится дома, это совсем не означает, что оно чистое. Микробы вы сами приносите с улицы, к примеру, на обуви. Если еще и кормите кота сырой рыбой или мясом, шансы на попадание микробов в организм животного возрастают. А шерсть является отличной средой для их размножения.

Чем можно заразиться от домашних животных

Для человека огромную опасность имеет токсоплазмоз. Он поражает нервную систему женщины, может дойти до того, что она просто не выносит ребенка. В организме больной мамы паразит пробирается в ткани плода и пресекает нормальную закладку нервной трубки. Это приводит к тому, что плод замирает на раннем сроке.

На протяжении длительного времени данное заболевание считалось опасным только для женщин. Сейчас же отмечается, что токсоплазмоз негативно отражается и на мужчинах, которые заражены паразитом.


Наличие заболевания, как у женщин, так и у мужчин, со временем приведет к постепенным изменениям в психике. Например, может развиваться шизофрения и иные патологии.

Часто коты и собаки заражены гельминтами, особенно если неправильно питаются. Могут переносить блох. Ошибочно полагать, что они не кусают людей и несут опасность только для животных.

Признаками гельминтов у кота или собаки может быть повышенный аппетит и резкое снижение веса. Слабость, вздутие живота и проблемы со стулом также могут быть вызваны наличием паразитов.

Яйца гельминтов выходят из организма животного с калом. Однако, учитывая то, что питомцы вылизываются самостоятельно, паразиты могут попасть на лапки и мордашку. Поэтому важно постоянно проводить специальную обработку животного и, на всяких случай, воздерживаться от поцелуев.

Можно ли целовать собак

Вадим Шульц, который является главным ветеринаром Тюменской области, имеет свое мнение относительно поцелуев пушистых друзей. Если кот родился дома, ему делают все прививки, он регулярно бывает на осмотрах, заразиться от него чем-то практически невозможно.


Это не распространяется на кота, которого вы подобрали на улице. Даже если его хорошо искупали, накормили таблетками от глистов, избавились от блох, сделали все нужные прививки и провели полный осмотр у ветеринара, опасность остается большой.

С собаками все сложнее. Их выгуливают на улице, они контактируют с другими питомцами, могут что-то съесть. И никакие капли, прививки и лекарства тут не помогут. Нужно вовремя их обрабатывать от блох и клещей, давать таблетки, чтобы не было глистов. Раз в полгода желательно бывать на осмотре у ветеринара.

После контакта с животными нужно хорошо мыть руки с мылом. Особенно, если оно не ваше. Ведь даже если хозяева уверяют, что их собака стерильно чистая, ей моют лапы после прогулки, вам тоже необходимо мыть руки после контакта с ней.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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