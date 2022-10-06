. Список библиотек, ведущих информационные фонды, уточнили

Уточнен перечень организаций и научно-технических библиотек, обеспечивающих формирование, ведение и организацию использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных по различным видам источников научно-технической информации и направлений науки и техники. Такое постановление кабмина от 27 сентября 2022 года № 1696 вступает в силу 6 октября.

Перечень организаций, которые формируют, ведут и используют федеральные информационные фонды и базы данных, составили еще в 1997 году. С тех пор список периодически обновляют. Это, в том числе, связано с изменением названий отдельных организаций и учреждений.

Также, согласно постановлению кабмина, координацию деятельности государственной системы научно-технической информации будет осуществлять Министерство науки и высшего образования. В нынешней редакции документа за это отвечает Министерство науки и технологий, которое ранее было упразднено.





В обновленный перечень вошли Российский центр научной информации, Научно-технический центр оборонного комплекса «Компас», Российское энергетическое агентство, Центральная научная медицинская библиотека, Российский федеральный геологический фонд, Российский институт стандартизации и другие учреждения.



