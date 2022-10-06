. США допустили участие в расследовании аварий на «Северных потоках»

Вадим Карасев

В США допустили помощь в анализе подводных аудиозаписей

США допускают возможность предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и привели к утечке топлива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Обработка гидроакустических сигналов, предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив подробную картину происходящего во время взрывов на трубопроводах, а также причин произошедших аварий. В материале подчеркивается, что Штаты обладают наиболее продвинутой системой обработки подводных звуков.

По словам чиновников, спутниковые снимки вряд ли окажутся полезными, в отличие от обработки звуков, так как в предшествующие взрывам дни было облачно. Тем не менее польза от помощи Вашингтона будет зависеть от качества звукозаписей.

Отмечается, что в прошлом США уже помогали анализировать подводные записи шведов.

Ранее служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». «Расследование усилило подозрения в грубой диверсии», — говорилось в заявлении Службы безопасности страны.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.