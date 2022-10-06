. Степашин назвал главные черты характера Путина

Прежде всего, Владимира Путина отличает сила воли, а также надежность и постоянная, многолетняя верность данному слову. Если Путин сказал «да», это «да», если «нет», значит «нет», рассказал «Парламентской газете» один из соратников президента, экс-премьер-министр России, генерал-полковник Сергей Степашин.

Еще у него есть одна черта, которая и помогает ему, но иногда и подводит — он никогда не выбрасывает на улицу людей, с которыми начинал вместе работать, если они не воруют и не предают. Это против него часто используют в публичной сфере.

«Расскажу, пожалуй, об одной истории, о котором мало кто знает, но которая его ярко характеризует. Когда Путина назначили директором ФСБ, мы сидели с ним в моем кабинете в здании МВД, на Житной. Он сказал тогда: «Знаешь, я у президента об одном попросил — чтобы мне в субботу и воскресенье дали возможность ездить в Петербург». Знаете, для чего ему это нужно было? Чтобы навещать в больнице отца, который болел раком», — пояснил Степашин.

По его воспоминаниям, Путин на поезде каждую неделю приезжал к больному отцу из Москвы, и сутки не выходил из больницы — ночевал, ухаживал.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.