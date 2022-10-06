. Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
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Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса

Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
Сын продюсера Бари Алибасова занялся незаконным бизнесом. Мужчина пробуется в разных проектах, пытаясь извлечь максимальную прибыль. Недавно наследник известного продюсера организовал вебкам студию. Известно, что сын Бари Алибасова недавно взял крупную сумму денег у банка, чтобы заняться стримингом взрослого кино. Продюсер снял помещение, закупил оборудование и пригласил к себе девушек вебкамщиц — по его проекту, именно они должны были приносить прибыль, работая на европейскую аудиторию. Как выяснилось позже, бизнес не пошел, деньги стали быстро таять, а банк стал настойчиво требовать заем назад. В итоге сотрудники организации пошли в суд, где объяснили — они требуют с сына продюсера «На-На» 8,3 миллиона рублей, а также процент по ставке в 11,4%. Второй месяц Алибасову на счет капает неустойка за каждый день неуплаты кредита.
По правилам, если это будет продолжаться, то долг с Бари-младшего могут взыскать в принудительном порядке приставы — они опишут имущество и продадут его на торгах. К слову, последние месяцы Алибасов живет и работает в Калининграде, где не только занимается вышеуказанным бизнесом, но и проводит бизнес-тренинги, сообщает Telegram-канала Mash. Отметим, что Бари Алибасов-младший — сын известного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Мужчина пытался найти себя в шоу-бизнесе, но в итоге решил пойти по предпринимательской линии. В соцсетях он нередко рассказывает о том, чему может научить публику. Кроме того, он периодически предлагает Лидии Федосеевой-Шукшиной отправиться в дом престарелых, который собирается организовать. В ответ бывшая жена его отца злится и посылает мужчину куда подальше. Дело в том, что знаменитая советская актриса недолюбливает сына экс-супруга, говоря, что он не стоит и мизинца продюсера. Публичные скандалы они устраивали на телевидении, а также разбирались дома.
# Шоу-бизнес Алибасов Бари
По материалам: z-aya

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