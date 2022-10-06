. Тайные жены и секс на «Каникулах в Мексике». Прошлое, разрушившее брак Мухаммада V и Воеводиной

Историю Оксаны Воеводиной многие расценивали как красивую сказку, ведь модель покорила верховного правителя Малайзии. Подданных кандидатура российской модели в невесты не устроила, и Мухаммад отказался от власти ради любви. Вот только долго лавстори не продлилась.

6 октября 1969-го в Кота-Бару родился Мухаммад Фарис Петра. Он учился в родной Малайзии, Таиланде и Оксфорде, а в политических новостях появился в 40-летнем возрасте, когда его отец перенес инсульт. Мухаммад стал опекуном папы, ну а своего главного конкурента, брата Фариса, быстро удалил из регентского Совета.

Исмаил Петра лечился в Сингапуре, а так как состояние его оставалось тяжелым, в 2010-м его старшего сына провозгласили султаном штата Келантан. Этому событию сопутствовал кризис: отец и брат нашего героя оспорили решение через суд. Однако уже через месяц Мухаммада официально утвердили на важный пост, а потом еще и сделали заместителем верховного правителя Малайзии.

Осенью 2016-го зам стал королем государства Юго-Восточной Азии. 13 декабря 2016-го он вступил в должность, а это означало, что властвовать Мухаммад V будет до 2021-го: в Малайзии избираются сроком на пять лет. Однако уже в январе 2019-го мужчина добровольно сложил с себя полномочия. Но если чувства к Оксане Воеводиной были так сильны, что ради нее правитель отрекся от престола, то почему же брак распался меньше чем через год?

Знакомство русской Золушки с малазийским королем

Мухаммад мог позволить себе роскошную жизнь, ведь из казны на содержание короля Малайзии ежегодно выделялось 3,3 миллиона долларов. В свободное время правитель занимался экстремальными видами спорта и забегами по пересеченной местности, ну а на светских мероприятиях облачался в дорогие костюмы и надевал швейцарские часы Astronomia Tourbillon от Jacob&Co из белого золота стоимостью 540 тысяч долларов.

В общем, жених завидный, что и говорить. Вероятно, в статусе короля Малайзии мужчина пребывал бы весь положенный срок, если бы весной 2017-го на выставке элитных часов в Европе не встретил 22-летнюю Оксану Воеводину.

Дочка хирурга и пианистки из Таганрога оказалась достаточно образованной собеседницей: посещая летнюю школу в Оксфорде, Оксана выучила английский, после школы стала бакалавром экономики и магистром менеджмента, защитив диплом по направлению «Международный маркетинг». Ну и конечно, в 2015-м Воеводина победила в конкурсе «Мисс Москва», о чем и сообщила Мухаммаду V при первой встрече: девушка не сразу поверила, что имеет дело с правителем государства Юго-Восточной Азии, поэтому пошутила, что если он король Малайзии, то она — королева российской столицы.

Поклонник брендовых часов заинтересовался моделью и начал ухаживать за ней. «Мы продолжили общение по телефону и созванивались каждый день. Нам очень хотелось увидеться снова, но у меня было много контрактов, мы жили в разных концах планеты. Кроме того, известная марка женской одежды предложила мне годовой контракт, условием которого был мой переезд в Нью-Йорк. Мой будущий муж очень расстроился и попросил меня не торопиться с решением до нашей встречи. Вскоре я получила приглашение посетить Малайзию вместе с родителями, и мы полетели туда с мамой», — признавалась Воеводина.

Окружение монарха таким поворотом было, мягко говоря, недовольно. Про страсть Мухаммада V к роскоши и без того судачили подданные, а уж оплачивать роман правителя с россиянкой жители Малайзии тем более не желали. Кроме того, возникли конспирологические теории, что Оксана — шпионка Кремля, специально соблазнившая короля.

Впрочем, влюбленные мало задумывались о последствиях. «В один из романтичных вечеров, который я не забуду никогда, мой будущий муж признался, что влюбился в меня всем сердцем с первого взгляда. Полюбил наши разговоры и хотел бы меня видеть своей женой. Так началась красивая история нашей любви», — делилась Оксана в микроблоге, еще не подозревая, что ждет впереди.

Роскошная свадьба и неожиданный финал

Ради избранника Оксана отказалась от карьеры модели и приняла ислам, взяв имя Рихана. Вопреки протестам придворных, в ноябре 2018-го в комплексе Barvikha Concert Hall на Рублевке состоялась пышная свадьба влюбленных, где собралась вся столичная элита. Невеста сначала была в белом платье, ну а затем надела хиджаб, смешав традиции двух культур.

Затем выяснилось, что за полгода до торжества влюбленные ездили в Германию, где прошли медицинское обследование: для любого короля важны наследники. После свадьбы супруги отправились на медовый месяц в Австралию, ну а по возвращении в Малайзию выяснилось, что Оксана беременна.

В январе 2019-го Мухаммад V отказался от престола, хотя по-прежнему остался султаном Келантана. Женщины по всему миру только завистливо вздыхали, ведь было очевидно, что сложил полномочия монарх из-за любви к Оксане. Кто мог подумать, что красивая сказка закончится еще до рождения у пары наследника?

Воеводина была на четвертом месяце беременности, когда султан решил с ней расстаться. Оксана говорила, что муж просто уехал, а о разрыве она узнала из прессы. «По правде сказать, я даже не знаю, что произошло. Все было нормально, мы ждали нашего первенца. И до сих пор не понимаю, почему он решил уйти. Я неоднократно пыталась связаться с мужем и его родными, чтобы разобраться, что произошло. Но мне так и не удалось выйти с ними на связь», — отмечала модель.

Оксане пришлось продать роскошное кольцо, подаренное мужем, в три раза дешевле первоначальной стоимости, чтобы оплатить лечение: во время беременности возникла угроза для малыша. К счастью, в мае 2019-го Тенгку Исмаил Леон родился здоровым, вот только папа видел его лишь на фотографиях.

Уже через месяц после рождения ребенка Мухаммад развелся с Воеводиной в Сингапуре посредством таляка баайина, оформленного простым объявлением второй половине о разрыве. Этот способ считается самым оскорбительным типом расторжения брака в исламе. Так чем же Оксана заслужила такое отношение?

Всплывшее темное прошлое

В окружении бывшего короля шептались о том, что забеременела модель вовсе не от монарха. Очевидно, в эту версию Мухаммад поверил, ведь даже фото малыша, похожего на него как две капли воды, не убедили в обратном. Султан Келантана заявил, что так выглядит ребенок любого азиата. Воеводина поначалу отказывалась от ДНК-экспертизы, но вскоре сообщила, что готова к тесту — сына правитель не признавал, а значит, не собирался и платить огромные алименты.

Так что же случилось между супругами? Начнем с того, что сам Мухаммад не был до конца честен с возлюбленной, ведь лишь спустя два дня после свадьбы она узнала о предыдущем браке монарха. На телефоне мужа отобразилось короткое «Боб», и Оксана взяла трубку, решив, что это его друг из Америки. На другом конце провода кричала женщина, называвшая себя единственной избранницей султана Келантана.

Выяснилось, что четыре года монарх был женат на Кангсадал из королевства Паттани. Общих детей у пары не появилось, что, вероятно, и стало причиной развода. Оксане же Мухаммад пояснил, что несмотря на возможность многоженства, модель останется его единственной спутницей жизни. Ну а с прошлой пассией, мол, просто нужно уладить финансовые вопросы.

Позднее в программе Ксении Собчак «Док-ток» Оксана призналась, что у короля Малайзии имелась и еще одна бывшая, из Чехии. Кроме того, любвеобильный монарх предал модель, когда та лежала на сохранении в немецкой клинике. «Я позвонила мужу, он опять не взял трубку. Тогда я приехала и написала, что жду его внизу, и когда он пришел, то попросил переночевать в другом месте. Я поняла, что он был не один. У нас случился скандал. С тех пор я больше его не видела»,— откровенничала она.

Судя по всему, свои секреты имелись и у Оксаны. По слухам, к подозрениям об измене и разводу привели сплетни о том, что модель участвовала в шоу «Каникулы в Мексике». И не просто участвовала — если Воеводина и Ксения Дягилева по прозвищу Николь действительно одно лицо, то пятно на репутации монарха образовалось бы большое.

Дело в том, что Ксения целовалась с Елисеем Полищуком в первые часы знакомства, а затем герои переместились в бассейн, где, по словам свидетелей, занимались сексом перед камерами. Если эта теория верна, а Мухаммаду слили кадры из реалити-шоу, то причину развода мы разгадали.

Также бытовала версия, что бросил бывший король Малайзии Оксану из-за ее несоответствующего протоколу поведения (взять хотя бы тот факт, что подданные бунтовали из-за публикуемых в соцсетях фото монарха с русской женой) или же из-за огромных трат на свадьбу и последующие увеселительные мероприятия.

Новая жизнь модели

Признавать сына Мухаммад не собирался, однако согласился создать для него специальный фонд размером в 250 тысяч долларов и выделить на содержание еще 100 тысяч. Разумеется, при соблюдении условий: если Оксана удалит все посты с султаном, оборвет с ним все связи и будет воспитывать ребенка в традициях ислама. Воеводину расклад не устроил, так что она продолжила кутерьму с судами, надеясь доказать отцовство экс-монарха.

При этом модель жаловалась, что получает угрозы от придворных, которые якобы полагают, что ее сын может стать наследником престола Малайзии. Чтобы обеспечить безопасность себе и ребенку, Оксана раздавала интервью и ходила на съемки телешоу, лишь бы оставаться на виду. Ну а потом Воеводина перебралась с мальчиком в Лондон, где работала советником по инвестициям в агентстве по недвижимости, занималась реновацией бутик-отеля и возглавляла проект по созданию ресторана веганской кухни.

Многие полагали, что переезд означает: модель отсудила все, что хотела, у богатого мужа. Однако Оксана пояснила, что никакого финансового участия в жизни ребенка Мухаммад не принимает, и она добилась всего сама. В общем-то, пока султан продолжает заниматься вопросами политики в Келантане, Воеводина совмещает в себе функции бизнесвумен и воспитателя.

«Я не модель, не блогер, не богатая разведенка. А просто работающая молодая мама, которая переехала в другую страну из личных соображений, думая о будущем сына и своем собственном тоже», — заключила она.