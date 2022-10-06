. Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании

Максим Галкин* сейчас находится в Испании с концертным туром. Он вышел на связь с поклонниками и показал, как проводит день, пока его жена переезжает в Израиль.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Максим Галкин не был в Москве с конца февраля, когда началась спецоперация. Вместе с семьей он отправился в Израиль, а после перебрался в Латвию. Все это время у него добавлялись концерты, которые растянулись аж до зимы 2023 года.

Затем Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа, многие подумали, что это надолго, а после вдруг неожиданно собрала вещи и частным бортом отправилась из «Внуково» в Израиль. В это время рядом не было мужа Максима Галкина. Многие думали, что он приедет на помощь к любимой жене, но юморист находится в Испании.

«Друг спросил, не устаю ли я от такого количества гастролей, перелетов, городов. И я в очередной раз подумал, что вообще от этого не устаю, потому что занимаюсь любимым делом. Всегда благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города: так я посмотрел всю Россию, много стран мира, где никогда бы не побывал, если бы не зрители. Когда-то мне намекнули сверху, что я могу этим заниматься. И я стал развивать это в себе. Я приезжаю в новый город, в Марбелье сейчас нахожусь. Природа потрясающая, умиротворение. Тут воздух особенный», — говорит посвежевший Галкин.

Солнце и море явно идут на пользу шоумену. Он выглядит отдохнувшим, отоспавшимся, с ровным загаром и выгоревшими волосами. По всему видно, что Максим никуда не спешит, даже к семье.

«Я стараюсь, когда приезжаю куда-то, обязательно по видеосвязи с детьми, Аллой общаться. Рассказываю о том месте, куда я приехал, какие-то фотки пересылаю, им тоже интересно. Так что теперь буду какое-то время из Испании всем делиться», — признался Галкин.