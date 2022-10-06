. Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании

Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании

Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании

Максим Галкин* сейчас находится в Испании с концертным туром. Он вышел на связь с поклонниками и показал, как проводит день, пока его жена переезжает в Израиль.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Максим Галкин не был в Москве с конца февраля, когда началась спецоперация. Вместе с семьей он отправился в Израиль, а после перебрался в Латвию. Все это время у него добавлялись концерты, которые растянулись аж до зимы 2023 года.

Затем Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа, многие подумали, что это надолго, а после вдруг неожиданно собрала вещи и частным бортом отправилась из «Внуково» в Израиль. В это время рядом не было мужа Максима Галкина. Многие думали, что он приедет на помощь к любимой жене, но юморист находится в Испании.

«Друг спросил, не устаю ли я от такого количества гастролей, перелетов, городов. И я в очередной раз подумал, что вообще от этого не устаю, потому что занимаюсь любимым делом. Всегда благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города: так я посмотрел всю Россию, много стран мира, где никогда бы не побывал, если бы не зрители. Когда-то мне намекнули сверху, что я могу этим заниматься. И я стал развивать это в себе. Я приезжаю в новый город, в Марбелье сейчас нахожусь. Природа потрясающая, умиротворение. Тут воздух особенный», — говорит посвежевший Галкин.

Солнце и море явно идут на пользу шоумену. Он выглядит отдохнувшим, отоспавшимся, с ровным загаром и выгоревшими волосами. По всему видно, что Максим никуда не спешит, даже к семье.

«Я стараюсь, когда приезжаю куда-то, обязательно по видеосвязи с детьми, Аллой общаться. Рассказываю о том месте, куда я приехал, какие-то фотки пересылаю, им тоже интересно. Так что теперь буду какое-то время из Испании всем делиться», — признался Галкин.
# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

Последние новости

МАГАТЭ отказалось признать решение о переводе ЗАЭС в собственность России
МАГАТЭ отказалось признать решение о переводе ЗАЭС в собственность
Специалист рассказала, почему нельзя целовать даже чистых домашних питомцев
Специалист рассказала, почему нельзя целовать даже чистых домашних
Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании
Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин*
Дарья Луконькина стала «Мисс Нижний Новгород 2022» (16 фото)
Дарья Луконькина стала «Мисс Нижний Новгород 2022» (16 фото)
Олег Меньшиков отсудил у старушки квадратные метры
Олег Меньшиков отсудил у старушки квадратные метры
Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир, кроссплатформа
Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир,
Философа Дугина внесли в санкционный список Евросоюза
Философа Дугина внесли в санкционный список Евросоюза
Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизме
Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)

Еще по теме

Максим Галкин платит миллионы за проживание в Израиле
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим Галкин*?
Маким Галкин внезапно вышел на связь и сделал гневное заявление
Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле