. Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться: кого из знаков зодиака в октябре ждет финансовая удача

Несмотря на то, что октябрь будет достаточно тяжелым месяцем, обремененным рядом астрологических событий, способствующих трансформации и значительным переменам в жизни, представителям некоторых знаков зодиака совершенно не придется беспокоиться о деньгах. Им повезет открыть для себя новые источники дохода либо поменять место работы на более выгодное, либо получить крупное наследство. К таким везунчикам относятся Тельцы, Раки, Скорпионы и Водолеи.

Телец





В октябре Тельцам выпадет невероятная удача: большая сумма денег неожиданно упадет им прямо в руки. Это может быть наследство, выигрыш в лотерею или какая-то спонсорская помощь. Главное, суметь правильно распорядиться этими деньгами, не тратить, а вложить в выгодное дело. Тогда мощные денежные потоки выведут вас на новый уровень материального благополучия, и вы сможете кардинально изменить свою жизнь к лучшему.

Рак





Ракам, в отличие от Тельцов, удача не свалится с неба, вам придется хорошо потрудиться, чтобы реализовать давно задуманные планы. Октябрь станет для вас достаточно напряженным месяцем, придется включить все свои резервы и приложить максимум усилий для осуществления задуманного. Но уже к концу месяца вы ощутите результат своей деятельности и получите первые доходы, которые вас порадуют. Полагайтесь на свою интуицию и не слушайте советов посторонних людей.

Скорпион





У Скорпионов материальное положение начнет улучшаться уже в начале месяца. Новые идеи, интересные проекты и сделанные раньше вложения начнут приносить свои плоды. Ситуация будет развиваться постепенно, но каждый день вы будете ощущать, что стали ближе к цели. Постарайтесь не тратить деньги, откладывайте большую их часть. Вскоре они понадобятся вам для запуска своего выгодного проекта, который будет приносить стабильный доход и станет делом всей вашей жизни.

Водолей





Фортуна улыбнется Водолеям в виде выгодного предложения от старого приятеля. Сами того не ожидая и не мучаясь долгими сомнениями, вы смените не только работу, но и сферу деятельности. Это станет подарком судьбы, который в корне изменит вашу жизнь. Начав заниматься новым интересным делом, вы быстро проявите свои таланты, достигните успеха и окажетесь на новом уровне финансового благополучия. Уже к концу месяца вы сможете позволить себе крупные покупки, о которых раньше и не мечтали.