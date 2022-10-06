. Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру
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Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру

Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру
Брат певца Бориса Моисеева сделал громкое заявление. Накануне стало известно, что СК проверяет версию о том, что смерть Бориса Моисеева могла быть насильственной. На этом настаивает старший брат артиста, живущий в Канаде Маркс Толкач. Он считает, что Борису Моисееву помогли уйти из жизни, и прямо называет имя человека, который погубил его брата. «Я уверен на 100%, что это Горох. Он был ему никто — ни брат, ни сват, ни кум, а Борис его всю жизнь кормил и обеспечивал, и Горох прекрасно знал, какое богатство есть у Бориса. Он был ему нужен, чтобы забрать имущество, а как забрать? Надо убить человека или довести до такого состояния, чтобы он умер», — высказался Маркс Толкач. Маркс Толкач заверил, что с Борисом Моисеевым у него всегда были теплые отношения, но вот в последнее время брат не выходил на связь, точнее им не давали общаться. Кроме того, Маркс Толкач предположил, что за больным Борисом Моисеевым плохо ухаживали, чем могли приблизить его смерть.
«Он был ростом 173 см и я столько же, он весил 73 кг и я столько же, а умер — 50 кг. Как это так? Неужели он за один или два дня похудел до 50 кг? Его специально, может быть, так кормили или ухаживали таким образом, что он дошел до такого состояния», — продолжил Толкач. Брат Бориса Моисеева настаивает и на том, что артиста в последнее время держали не в его квартире, а в другом месте, куда никто не мог приходить. «Он умер там, где его скрывали, а потом ночью Горох привез его в квартиру и положил. Я на 100% уверен», — заявил Толкач «Известиям». Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября, ему было 68 лет.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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