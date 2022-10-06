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Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты

Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредитыКомитет Совфеда предложил Минфину выдавать льготные автокредиты участникам спецоперации

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил выдавать льготные автокредиты участникам спецоперации на Украине, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации. С соответствующим предложением сенаторы обратились к главе Минфина Антону Силуанову и вице-премьеру России Дмитрию Григоренко, передает ТАСС.

«Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования, включив в него граждан — участников специальной военной операции, а также мобилизованных в рамках частичной мобилизации», — говорится в письме.

4 октября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам. При этом и во время кредитных каникул предлагается вносить посильные платежи по займам. Для погибших обязательства по кредитам собираются прекращать.

Срок кредитных каникул для мобилизованных будет ограничен периодом самой мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней, сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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