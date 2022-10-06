. Уехавший из России комик словами «дело непростое» описал эмиграцию
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Уехавший из России комик словами «дело непростое» описал эмиграцию

Уехавший из России комик словами «дело непростое» описал эмиграциюПереехавший в Израиль комик Михаил Шац назвал эмиграцию «непростым делом»

Известный российский телеведущий и комик Михаил Шац (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее уехавший из страны и проживающий в Израиле, высказался об эмиграции. Комментарии юмориста прозвучали в прямом эфире подкаста «Папа, закрой дверь!», который он ведет с дочерью Софьей. Выпуск доступен на YouTube.

Шац назвал эмиграцию «делом непростым». «Эмиграция на самом деле вызывает массу негативных эмоций, через которые проходит практически любой человек, который вынужден это сделать», — сказал он. Телеведущий также отметил, что он в этой ситуации не стал исключением.

В апреле жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что супруг уехал из России в Испанию. По словам Лазаревой, она долгое время подталкивала Шаца к этому шагу. В июне ведущая раскрыла, что комик теперь живет в Израиле, где планирует продолжать карьеру в стендапе.

Минюст внес Шаца в список СМИ-иноагентов 2 сентября. Перед этим, 22 июля, Минюст включил Лазареву в реестр физлиц-иноагентов. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках — Украина.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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