. В чем опасность коридора затмений, когда он ожидается в октябре 2022 года

В конце октября 2022 года Земля входит в опасную и судьбоносную фазу. С частичного солнечного затмения, которое ожидается 25 числа этого месяца, начинается период осеннего коридора затмений. Он продлится в течение двух недель — до 8 ноября , когда будет полное лунное затмение. Это время опасно своей турбулентностью и полным переформатированием всех сфер жизни для многих людей.

Опасность солнечного затмения 25 октября 2022 года





Частичное солнечное затмение, которое ожидается 25 октября 2022 года в 13 часов 49 минут по московскому времени в знаке Скорпиона, можно будет наблюдать далеко не во всех регионах. Его смогут видеть только жители Европы, частично Африки и Азии. В России его хорошо будет видно в урало-сибирском регионе.

Несмотря на то, что это солнечное затмение будет неполным — Луна закроет только часть солнечного диска в новолуние, по предсказанию из древних источников, оно может иметь разрушительную силу.

Солнечные затмения всегда связаны с новыми делами и начинаниями, но те, которые проходят под знаком Скорпиона, могут поднимать мятежи, способствовать развитию военных конфликтов и тайных замыслов, в которые будут втянуты большое количество людей. Их последствия могут длиться долгие годы, а влияние будут ощущать все не менее четырех лет.

Опасность лунного затмения 8 ноября 2022 года





Коридор затмений или период между солнечным и лунным затмением будет закрыт в полнолуние 8 ноября 2022 года в 14 часов 2 минуты по московскому времени. Луна в этот момент войдет в тень Земли, которая полностью блокирует солнечный свет.

Полное лунное затмение будет проходить в знаке Тельца. Его будет видно в Азии, Австралии и Америке. В России его можно будет увидеть только частично в урало-сибирском регионе. Полное затмение Луны смогут видеть только жители Надыма, Сургута и Нижневартовска.

Влияние этого лунного затмения также будет значительным, особенно его ощутят власть имущие женщины, путешественники и люди, работающие на земле. Его негативное влияние отразится на плодородии. Последствия будут наблюдаться не менее трех с половиной месяцев.

Что позитивного может нести коридор затмений в октябре





Коридоры затмений люди с древности считали тяжелыми и опасными временами, негативно сказывающимися на их жизни. В эти периоды, как правило, разгорались войны, случались мятежи, начинались массовые эпидемии, возрастало количество смертей и несчастных случаев. И вместе с тем древние астрологи отмечали положительные моменты, поскольку затмение — это всегда трансформация и активизация всех процессов, включая позитивные.

Считается, что во время солнечного затмения происходит выброс энергии, который создает предпосылки для движения вперед, перехода на новый уровень, начала новых дел и развитие позитивных процессов.

В период коридора затмений, наравне с несчастьями, запускаются созидательные процессы, часто случаются открытия и рождаются проекты, которые меняют мир и открывают окно в будущее.

День лунного затмения считается отправной точкой для завершения негативных процессов, перерождения. В это время у людей могут круто меняться планы, случаются события или потери, которые приводят к переориентации на другие ценности.

Этот день считается благоприятным для размышлений о смысле жизни, добре и зле, наших ценностях. Вселенной поощряется решение расстаться в этот день с плохими мыслями, ложными убеждениями, токсичными людьми, которые отравляют жизнь.