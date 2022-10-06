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В Европе сняли санкции с российских экспортеров автомобильного топлива

В Европе сняли санкции с российских экспортеров автомобильного топлива

Российских экспортеров автомобильного топлива до конца 2024 года вывели из-под санкций Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба технического правительства республики.

Документ опубликовал временный кабинет министров Болгарии. Согласно постановлению правительства, российские поставщики были выведены из-под санкций: это решение обусловлено необходимостью снабдить государственные структуры и органы охраны порядка достаточным объемом автомобильного топлива.


"Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года. Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности", — отметили представители правительства Болгарии.

По информации ТАСС, российский "Лукойл" владеет в Болгарии нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл Нефтохим Бургас" и сетью заправок. Отечественная добывающая корпорация – уверенный лидер местного розничного рынка топлива. Так, в конце сентября 2022-го антимонопольная служба Болгарии даже начала инспекцию в адрес "Лукойла", подозревая компанию в нарушении конкуренции на рынке топлива республики.

Ранее Венгрия добилась исключения нескольких антироссийских санкций из нового пакета ЕС: так, ограничение цены на российскую нефть не будет распространяться на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки. Кроме того, по-прежнему разрешается сотрудничество с РФ в области мирного атома.

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По материалам: uposters.ru

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