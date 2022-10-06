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В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката

В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самокатаВ Мытищах 3-летний мальчик умер через два дня после падения с самоката

В подмосковных Мытищах трехлетний мальчик умер через два дня после падения с самоката. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Новомытищинском проспекте. По данным издания, вечером 5 октября ребенку стало плохо. Он неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Родители погибшего сообщили, что за два дня до этого мальчик катался на самокате, упал и ударился головой. На следующий день его начало тошнить. Его отвели в травмпункт, но в больницу класть не стали.

В апреле 41-летний житель Магнитогорска Челябинской области погиб после падения с электросамоката в городском парке «Притяжение».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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