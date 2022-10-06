. В Росреестре хотят уточнить условия аренды госземли для строительства жилья

Договор аренды государственной или муниципальной земли, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства, должен обязывать арендатора завершать постройку дома и регистрировать право собственности на него за 10 лет. Такая инициатива Росреестра опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Там также считают, что в этот же срок арендатор должен направить в орган регистрации прав документы, которые необходимы для кадастрового учета и регистрации прав на дом. В случае же, если эта обязанность не будет исполнена, арендодатель должен получать право одностороннего отказа от соглашения.

Такую же норму предлагается ввести в случае, если арендатор передает свои права и обязанности другому лицу, при этом десятилетний срок не может быть увеличен. В проекте федерального закона уточняется, что региональные органы власти могут устанавливать другой период выполнения обязанностей. Если же строительство не завершено вовремя, предлагается продавать такие объекты на торгах, как это предписывает статья 239.1 Гражданского кодекса, регулирующая порядок отчуждения недостроенных домов на арендованной госземле.

Предложение также предусматривает законодательное определение «освоения земельных участков» и описание соответствующих мероприятий. В дополнение к этому Правительство хотят наделить полномочиями по установлению признаков фактического неиспользования земли — сейчас такие признаки утверждены только в отношении сельскохозяйственных участков.

В Росреестре заявили, что такие поправки в законодательство в том числе поспособствуют защите имущественных интересов граждан, которые в данный момент не застрахованы от необоснованных решений при оценке освоения земли. Также проект предусматривает возможность подавать заявление о постановке на кадастровый учет от имени правообладателя дома без доверенности и оформлять необходимые для регистрации прав собственности документы в электронном виде,

Помимо этого, в службе подготовили проект федерального закона о внесении поправок в статьи Кодекса об административных правонарушениях, которыми в том числе устанавливается ответственность за нецелевое использование арендованной земли и нарушение правил подачи документов для кадастрового учета и регистрации прав собственности на недвижимость.

Между тем 30 сентября стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о дополнительном упорядочивании продажи сельхозземель муниципалитетами. В частности, при наличии двух и более заявок на покупку земли, предлагается заключать сделку с тем, кто первым объявил о желании приобрести участок.