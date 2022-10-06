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В России оценили влияние выборов президента Бразилии на отношения между странами

В России оценили влияние выборов президента Бразилии на отношения между странамиПосол Лабецкий: отношения РФ и Бразилии не зависят от победителя на выборах президента

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью РИА Новости заявил, что развитие отношений между странами не зависит от того, кто победит на выборах президента 30 октября, экс-лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.

«Развитие нашего стратегического партнерства с Бразилией не зависит от таких политических факторов, как победа того или иного политического деятеля», — дал оценку дипломат.

Он добавил, что за последние двадцать лет это было надежно доказано историей. Посол указал, что российско-бразильские отношения развиваются не только в политической, но и в экономической сфере.

Ранее Лабецкий заявил, что США оказывают давление на Бразилию, призывая ее поддержать санкции против Москвы. Еще в июле президент страны Жаир Болсонару заявили о провале рестрикций против России.

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По материалам: lenta.ru

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