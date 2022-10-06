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В России резко выросло потребление пива

В России резко выросло потребление пива«Контур.Маркет»: потребление пива в России за полгода выросло на треть

За последние полгода потребление пива в России выросло на 33 процента, при этом продажи российских производителей увеличились в полтора раза, а зарубежных — на 7,3 процента. Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Маркет» сообщает РИА Новости.

Аналитики сравнивали мартовские данные с периодом с 15 августа по 15 сентября. Резкий рост продаж случился на фоне роста цен российского пива на 8 процентов, до 92 рубля за бутылку, а импортного — на 13 процентов, до 96 рублей.

Лидером в сегменте отечественного пива остается «Балтика», на которую приходится 16 процентов продаж. Компания нарастила выручку в 2,4 раза. На долю «Жигулевского» приходится 30 процентов всех продаж.

Вместе с тем продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15 процентов по сравнению с показателями марта.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены поднять минимальную цену на алкоголь крепостью более 28 процентов. С 1 января 2023 года они должны вырасти на 7,7-7,8 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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