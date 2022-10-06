. Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах

43-летняя модель Виктория Боня призналась, что трагические смерти начались еще до восхождения. Ведущая рассказала о жуткой трагедии, которая произошла в начале ее экспедиции. Телеведущая пересмотрела свои взгляды на жизнь. Экс-ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» испытала себя на прочность серьезным способом. Виктория побывала в экспедиции на гору Манаслу, высота которой достигает 8163 м. Телезвезду не испугали сложности на пути к вершине. Боне было сложно дышать, она не могла спокойно отдохнуть. Актриса комедии «Максимальный удар» была вынуждена вернуться домой после жуткого происшествия – лавина унесла жизни нескольких человек. Несмотря на это, Виктория благодарна горам за полученный опыт. «Я настолько доверяю жизни, что в любую секунду готова уйти из нее и соединиться своей душой со своим высшим «Я». Но, с другой стороны, на данную минуту безумно рада чувствовать теплую кровь, текущую по венам, чувствовать тепло моих ладоней, соприкасающихся друг с другом, дышать и знать, что я жива! Еще рада видеть улыбки людей, чувствовать всю эту энергию, исходящую от них», — пояснила Боня. Уроженка Краснокаменска заверила, что радовалась за каждого, кто вместе с ней вернулся с восхождения. Россиянка провела с другими альпинистами месяц. Ее как ребенка порадовало то, что все они живы, целы, невредимы. Виктория призналась, что благодарит за это Всевышнего.Смерть нескольких альпинистов шокировала ее. Модель до сих пор не может оправиться от этого. «За предыдущий месяц из 6 человек, которые погибли за время экспедиции (про трех из них я не рассказывала), с четырьмя я виделась или соприкасалась в общении. Это очень сильный опыт. После такого каждая минута твоей жизни начинает иметь другой вес!» — отметила звезда. Оказалось, что гибель альпинистов – не единственная трагедия, которая приключилась во время восхождения Виктории. По ее словам, взрыв унес жизни еще нескольких человек, с одним из которых она была знакома. «К сожалению, во время начала нашей экспедиции произошла страшная трагедия в офисе Нимса. Там взорвался газовый баллон, и заживо сгорели три человека. Один из них помогал собирать меня в горы! Вчера был, а завтра уже похороны. Я приношу свои соболезнования всем родным и близким этих ребят», — сказала Боня. Она стала ценить свою жизнь намного больше, чем раньше. Виктория благодарна за всё, включая мягкую землю, траву, плоский асфальт под ногами, возможность спать на простынях, вытянув ноги в любой плоскости и возможность принять горячий душ или ванную. Перед восхождением друг телеведущей, Олег, сказал ей, что в горах она полюбит жизнь, будет ее ценить. Виктория призналась, что недооценила его слова. «Только так ты начинаешь использовать каждую секунду своей жизни как самую последнюю, при этом ещё имея здоровье, будучи ещё молодой и красивой. Только так ты понимаешь, кто ты на самом деле и на что ты способен во время стресса! Только так ты учишься жить на максимум, ценя каждый аспект комфорта этой жизни! Повторюсь, это самый бесценный опыт в моей жизни!» — добавила Виктория. Она показала видео, на котором тело ее шерпы Давы переносят на вертолете.