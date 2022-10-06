. Внучка певицы Валерии уже обладает обширными знаниями

Певица Валерия провела время с внучкой Селин. Артистка уже давно стала одной из самых известных исполнительниц в России. Она часто дает гастроли и посещала даже самые отдаленные города России, к примеру, Норильск. Артистка в свои 54 года продолжает держать себя в форме. Она снимается для телевидения и часто демонстрирует стильные наряды. Певица недавно отменила все концерты из-за частичной мобилизации граждан. У нее появилось свободное время, которое она предпочла посвятить родным. Валерия увиделась со своей внучкой Селин. На этот раз маленькая дочка Арсения Шульгина побывала в гостях у подружки. Они сидели за игрушечным столиком и делали вид, что завтракают тортиком. Селин научилась говорить «спасибо» и «приятного аппетита». Потом Валерия показала, как внучка гуляет. Пока она еще сидит в коляске. Когда малышку спросили, какой спутник у Земли, то Селин сразу ответила. «Луна», — заявила она. Она также смогла назвать самую маленькую птичку в мире. «Колибри», — произнесла девочка. Поклонники восхитились тем, какой умной растет Селин. Многие признались, что некоторых фактов не знают даже взрослые люди.