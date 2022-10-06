. Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

Эксперт рассказала о дружбе между полами. Дружба между представителям разного пола вызывает много споров. Одни считают, что подобных отношений не бывает, а если кто-то говорит обратно, то он сам себя обманывает. Другие уверены, что дружить можно с кем угодно, и препятствий тут никаких нет. Психолог и семейный консультант Анастасия Камалетдинова поставила точку в вопросе. По словам эксперта, разногласия возникают, в первую очередь, из-за разного жизненного опыта. Кто-то действительно дружит, обманывая себя об истинной природе отношений, другой уже «обжигался» в подобных историях, третий сам когда-то поменял статус друга на любовника или любовницу. Поэтому многие и отрицают возможность дружбы, изначально трактуя такие отношения неправильно. «В общем понимании дружба — это вид взаимоотношений между людьми, которые не воспринимают друг друга как половых партнеров и между ними нет агрессивной конкуренции», — сказала Камалетдинова. Психолог уверена, что дружба не может быть поводом для ревности и не должна разрушать браки. Отношения строятся на общих целях или интересах, родственных связях или близким обоим ценностях. Например, мужчина и женщина могут познакомиться на работе или во время учебы, заниматься одним и тем же спортом, иметь похожие увлечения. В этом случае дружба — явление совершенно нормальное. Главное, соблюдать границы дозволенного, не провоцировать гнев и недовольство постоянного партнера и не ставить под угрозу супружеские отношения, если они есть, приводит мнение эксперта Lenta.ru. Ранее стало известно, кто из актеров, сыгравших в фильмах и сериалах близких друзей, партнеров и напарников, сохраняет теплые отношения не только в кадре.