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Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд

Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд

В начале сентября Алена Косторная перенесла операцию из-за обостренной травмы бедра. Сегодня девушка сообщила, что наконец-то выписалась из больницы, однако на восстановление уйдет длительное время.


19-летняя Алена Косторная уже успела побывать на катке ЦСКА, правда, о тренировках говорить пока рано. Фигуристке придется ждать около полугода прежде чем вернуться в спорт.

«Мне действительно хочется на лед, но тренеры и врачи сдерживают. Как только я смогу тренироваться, сообщу об этом первая», — написала она в личном блоге.

А вот 35-летней Юлии Ефременковой приходится оставаться в больнице вместе с новорожденными близнецами. Роды прошли раньше срока, поэтому мальчиков пришлось перевести в реанимацию.

Недавно ситуация стабилизировалась, детей перевели в обычную палату. Казалось, что звезда «ДОМа-2» наконец-то вернется домой с детьми, но сегодня она призналась: один из близнецов чувствует себя неважно.

«Мучают сильно колики, а у меня в этот момент разрывается сердце. Сегодня и свечку ему делали и газоотводную трубочку ставили, и на мне минут 40 лежал, все равно плакал от дискомфорта. Поспать не удалось совсем», — пожаловалась Ефременкова.

О трудностях материнства рассказала и Регина Тодоренко. В июле телеведущая родила второго ребенка, а уже через десять дней после радостного события ей поступило предложение принять участие в «Ледниковом периоде».

32-летней звезде пришлось экстренно приходить в форму. В личном блоге Регина показала, как выглядело ее тело до тренировок. Сейчас же она вновь может похвастаться стройной фигурой.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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