"Заработки упали": звезда "Дома-2" Олеся Малибу пожаловалась на снижение доходов у эскортниц
33-летняя Олеся Малибу, прославившаяся благодаря своему участию в скандальном реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на плачевное состояние эскортниц. Как выяснилось, у многих из них упали доходы из-за недавнего изменения мужских приоритетов.
Как выяснилось, в связи с объявлением частичной мобилизации пострадали проститутки. Из-за нынешней ситуации мужчинам стало попросту не до них.
Звезда "Дома-2" рассказала изданию Prozvezd, что богатые поклонники эскортниц постарались как можно быстрее сбежать из России.
Олеся Малибу раскрыла своего нового возлюбленного
В то же время сама Олеся Малибу не пострадала из-за частичной мобилизации, поскольку ушла из эскорта. Девушке посчастливилось встретить любимого человека.
Знаменитость не смущает, что мужчина старше ее почти на 20 лет. Тем не менее о свадьбе с ним девушка пока даже не задумывается.
Напомним, Олеся Малибу помимо "Дома-2" принимала участие в таких телепроектах, как "Каникулы в Мексике", "Давай поженимся!", "Страшно красивые" и "Мужское/Женское".