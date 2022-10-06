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"Заработки упали": звезда "Дома-2" Олеся Малибу пожаловалась на снижение доходов у эскортниц

"Заработки упали": звезда "Дома-2" Олеся Малибу пожаловалась на снижение доходов у эскортниц

33-летняя Олеся Малибу, прославившаяся благодаря своему участию в скандальном реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на плачевное состояние эскортниц. Как выяснилось, у многих из них упали доходы из-за недавнего изменения мужских приоритетов.

Как выяснилось, в связи с объявлением частичной мобилизации пострадали проститутки. Из-за нынешней ситуации мужчинам стало попросту не до них.


Подруги, работающие в эскорте, говорят, что заработки их сейчас сильно упали. Потому что мужчины перестали думать о сексе. Да и сами эскортницы сейчас заработок не ставят на первое место. Всем им стало плевать на деньги.

Звезда "Дома-2" рассказала изданию Prozvezd, что богатые поклонники эскортниц постарались как можно быстрее сбежать из России.


Олеся Малибу раскрыла своего нового возлюбленного

В то же время сама Олеся Малибу не пострадала из-за частичной мобилизации, поскольку ушла из эскорта. Девушке посчастливилось встретить любимого человека.

Знаменитость не смущает, что мужчина старше ее почти на 20 лет. Тем не менее о свадьбе с ним девушка пока даже не задумывается.

У меня есть 52-летний мужчина Арсений. Замуж за него не собираюсь, детей тоже рожать не буду от него. Но в эскорте сейчас не работаю, так как он меня полностью обеспечивает.

Напомним, Олеся Малибу помимо "Дома-2" принимала участие в таких телепроектах, как "Каникулы в Мексике", "Давай поженимся!", "Страшно красивые" и "Мужское/Женское".

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По материалам: uposters.ru

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