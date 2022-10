. 10 средств, чтобы избавиться от темных кругов под глазами: выбор Селены Гомес, Ким Кардашьян и Мадонны

Вадим Карасев

Благодаря развитию соцсетей мы узнали, что звезды такие же люди, как и мы: они порой пьют игристое в будни, могут до рассвета смотреть любимый сериал или танцевать до упаду в ближайшем баре. Как следствие — темные круги под глазами и отеки наутро. Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова рассказывает, с помощью каких бьюти-средств знаменитости избавляются от последствий бессонных ночей.

1. Кейт Хадсон — система глубокой инфузии гиалуроновой кислоты для глаз WrinkleMD11 700 руб.

Нашей первой реакцией на селфи Кейт Хадсон с "электрошоковыми" белыми патчами, зафиксированными на ушах, было замешательство, а затем ненасытное желание выяснить, что именно они собой представляют. Оказывается, это так называемые электрические патчи, которые содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и другие ингредиенты для увлажнения кожи. Патчи подключаются к электродам, благодаря которым тепловая энергия доставляется к тканям. За счет технологии Ion-Infusion "гусиные лапки" разглаживаются, а темные круги стираются словно ластиком.





2. Селена Гомес — крем для глаз Eye Duty Triple Remedy, First Aid Beauty5 490 руб.

Селена Гомес раскрыла секреты красоты в интервью Into the Gloss и рассказала о креме для глаз, который она называет своей палочкой-выручалочкой. Это средство Eye Duty Triple Remedy, First Aid Beauty. В составе: пептиды, экстракты морских и красных водорослей, которые разглаживают текстуру кожи и повышают упругость. Крем впитывается быстрее, чем вы успеете сварить кофе, а еще он приятно охлаждает область вокруг глаз.





Селена Гомес





Eye Duty Triple Remedy, First Aid Beauty

3. Хлоя Морец — универсальный регенерирующий бальзам Lucas Papaw Ointment945 руб.

Актриса пользуется не только кремом для глаз La Mer (21 900 руб. за 15 мл), но и гораздо более бюджетной альтернативой.

Мой выбор — австралийский бальзам Lucas Papaw Ointment. Это незаменимое средство для борьбы с обветренной кожей, сухой кутикулой и шелушениями. Я наношу его на губы, а затем под глаза. Увлажнение для меня — ключевой фактор,

— говорит Морец.

Главные компоненты бальзама: натуральный папаин, который получают из свежих плодов папайи, известный своими восстанавливающими и заживляющими свойствами, и петролатум (вазелин), создающий на коже защитную пленку. Средство хоть и довольно плотной консистенции (больше похоже на мазь), но хорошо распределяется по поверхности кожи, отлично впитывается, не оставляя жирных пятен.









4. Ким Кардашьян — патчи для глаз с ретинолом, KNC Beauty1 500 руб. за 5 шт.

Ким Кардашьян отдает предпочтение патчам своей подруги и по совместительству основательницы марки KNC Beauty Кристен Ноэль Кроули.

Мне действительно помогают маски для глаз. После их использования я выгляжу посвежевшей, менее уставшей и более сияющей. Мои любимые — в виде падающих звезд. Они наполнены ретинолом, коллагеном, алоэ и гиалуроновой кислотой, которые уплотняют кожу под глазами и борются с отеками. И, конечно же, с ними получаются отличные селфи,

— пишет Ким Кардашьян в своем приложении.

А еще у патчей классный рекламный лозунг: "Твои ясные глаза не могут изменить то, во что ты вляпался прошлой ночью... но они могут это скрыть!". Главный минус — в России купить средство нельзя, так что заказывайте у друзей в Европе и США.









5. Алисия Викандер и Кара Делевинь — патчи для глаз Pro-Collagen Hydra-Gel, Elemis6 300 руб.

Перед "Оскаром" в 2016 году визажист Алисии Викандер Келли Корнуэлл использовала маски, чтобы увлажнить кожу актрисы и снять отечность. Этим же маскам доверяет и Кара Делевинь. Визажистка модели Роми Сулеймани рассказала, что эти успокаивающие маски для глаз Elemis были частью повседневной бьюти-рутины Кары во время пресс-тура фильма "Отряд самоубийц".

В составе средства — экстракт планктона в сочетании с морскими водорослями падина павоника и хлореллой, которые обеспечивают моментальный лифтинг-эффект. А благодаря гиалуроновой кислоте тонкая область кожи вокруг глаз выглядит более гладкой и нежной.









6. Джессика Альба — патчи для глаз Lonvitalite, содержащие 24-каратное золото2 900 руб.

Эти позолоченные патчи выглядят роскошно и идеально подходят для тех, кто хочет осветлить, увлажнить и напитать область под глазами. Их преимущества оценила Джессика Альба, актриса часто публикует селфи с наклеенными патчами Lonvitalite. Гиалуроновая кислота в сочетании с красными водорослями, коллагеном и витаминами А, С и Е приведет в чувства даже самую уставшую кожу.

У своего визажиста Дэниела Мартина она подсмотрела еще один трюк. В интервью E! News основательница Honest Company рассказала, что перед важным мероприятием Мартин берет две ледяные криосферы (подобные можно найти здесь), которые используются в качестве холодных компрессов, и прижимает их к области под глазами. Актриса говорит, что отеки уменьшаются уже через пару минут.

Когда он первый раз показал мне этот бьютихак, я подумала: "Боже мой, ты же волшебник!"

— призналась Альба.









7. Мадонна — криопалочки Amaia3 355 руб.

У Мадонны есть похожее средство от отечности. В интервью Vogue певица рассказывала, что использует Cryo-Sticks Джоанны Чех (по сути, это такие высокотехнологичные ложки из нержавеющей стали), которые она хранит в морозилке и прижимает к лицу на 10—20 минут после того, как сбрызгивает их мистом с розовой водой.









8. Элли Голдинг — патчи Dragon's Blood Eye Masks, Rodial1 010 руб.

Название может показаться странным, но Элли Голдинг клянется, что эти патчи с "кровью дракона", гиалуроновой кислотой и экстрактом арники уменьшают отечность и мгновенно осветляют нежную область под глазами.

На самом деле "кровь дракона" — это красная смола, которая успокаивает и восстанавливает кожу.









Dragon's Blood Eye Masks, Rodial

9. Камила Алвес — патчи Hydro Cool Firming Eye Gels, Skyn ​​Iceland3 990 руб.

Когда ваше утро начинается в четыре, а дети встают посреди ночи, день начинается со снятия отеков. В качестве SOS-продукта я использую эти гидрогелевые охлаждающие патчи с гексапептидом и экстрактом растения гинкго билоба. Это не реклама и не спонсорский пост. Мне просто нравится это средство, и оно работает за 10 минут!

— как-то рассказала фотомодель и супруга Мэттью Макконахи в инстаграме*.









10. Софи Тернер — патчи с золотом и муцином улитки Petitfee949 руб.

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снимает отечность с помощью гидрогелевых патчей, пропитанных высококонцентрированной эссенцией. Улиточная слизь и частицы коллоидного золота обогащают кожу влагой, ускоряют регенерацию тканей, стимулируют синтез коллагена и продлевают молодость.

У меня очень заметные круги под глазами, поэтому я каждое утро наношу патчи для глаз с муцином улитки и 24-каратным золотом. Я оставляю их на 20 минут, потом снимаю и наслаждаюсь осветленной и ровной кожей,

— рассказывала она британскому Elle.









Виктория Бекхэм — "Птичий помет"

На десерт оставили необычный рецепт от Виктории Бекхэм и ее мужа Дэвида. В эпизоде ​​ток-шоу Андерсона Купера звездный косметолог Сидзука Бернштейн, владеющая спа-салоном Shizuka в Нью-Йорке, представила крем для глаз, сделанный из помета соловья. Эксперт рассказала, что главными его поклонниками стала семья Бекхэм. Средство было вдохновлено процедурой, которая называется "Уход за лицом гейши". Во время нее используется измельченный в порошок соловьиный помет (древний секрет актеров театра кабуки и гейш), чтобы смягчить, осветлить и напитать кожу, а также избавиться от мешков под глазами.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Елизавета Константинова