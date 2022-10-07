. 17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим, ведь на них нельзя взглянуть и не улыбнуться

Костюмированные вечеринки — вид развлечения, пользующийся популярностью в большинстве стран мира. Согласитесь, маскарад это действительно весело! Однако ни один переодетый взрослый не будет выглядеть столь же умилительно, как ребёнок. Составить конкуренцию малышам и впрямь очень трудно. Не верите? Вы сможете в этом убедиться прямо сейчас. Внимание! Следующие фото могут вызвать приступ смеха. Также не забывайте держать свой мимиметр в руках!

Очаровательные старушонки

А вот и Полковник Сандерс

Капсула для стирки белья. Свежее решение!

Маленький Джокер

Мини Дуайт Шрут из сериала «Офис»

Злободневный и оригинальный костюм

Самодельный костюм, связанный крючком

Такой костюм позволит не только выгодно выделиться но фоне сверстников, но и не замёрзнуть в холодную погоду. Два в одном!

Этот мальчик просто мечтает стать сотрудником ДПС

Этого мальчика зовут Нурислам. И больше всего на свете он хочет стать сотрудником ДПС и помогать людям. Парень обожает смотреть мультфильмы и кино про полицейских, а также пытается регулировать движение, подсказывая водителям, как и куда им парковаться.

Вы когда-нибудь видели костюм суккулента? Вот он!

В США в начальных классах (до 5) празднуют 100-й день школы. И все дети стараются нарядится под пожилых или иметь элемент одежды с цифрой 100 (например бусы из 100 бусинок).

Папа смастерил для малыша очаровательный и смешной костюм цыплёнка

Что может быть милее маленькой девочки-паука?

Стильный розовый фламинго

Такой костюм точно привлечёт внимание

Креативный костюм для двоих детей

Это же Фредди!

Здесь вы можете посмотреть, какие забавные костюмы придумали хозяева для своих питомцев.