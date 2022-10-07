17 детей, чьи праздничные костюмы надолго запомнятся окружающим, ведь на них нельзя взглянуть и не улыбнуться
Костюмированные вечеринки — вид развлечения, пользующийся популярностью в большинстве стран мира. Согласитесь, маскарад это действительно весело! Однако ни один переодетый взрослый не будет выглядеть столь же умилительно, как ребёнок. Составить конкуренцию малышам и впрямь очень трудно. Не верите? Вы сможете в этом убедиться прямо сейчас. Внимание! Следующие фото могут вызвать приступ смеха. Также не забывайте держать свой мимиметр в руках!
Очаровательные старушонки
А вот и Полковник Сандерс
Капсула для стирки белья. Свежее решение!
Маленький Джокер
Мини Дуайт Шрут из сериала «Офис»
Злободневный и оригинальный костюм
Самодельный костюм, связанный крючком
Такой костюм позволит не только выгодно выделиться но фоне сверстников, но и не замёрзнуть в холодную погоду. Два в одном!
Этот мальчик просто мечтает стать сотрудником ДПС
Этого мальчика зовут Нурислам. И больше всего на свете он хочет стать сотрудником ДПС и помогать людям. Парень обожает смотреть мультфильмы и кино про полицейских, а также пытается регулировать движение, подсказывая водителям, как и куда им парковаться.
Вы когда-нибудь видели костюм суккулента? Вот он!
В США в начальных классах (до 5) празднуют 100-й день школы. И все дети стараются нарядится под пожилых или иметь элемент одежды с цифрой 100 (например бусы из 100 бусинок).
Папа смастерил для малыша очаровательный и смешной костюм цыплёнка
Что может быть милее маленькой девочки-паука?
Стильный розовый фламинго
Такой костюм точно привлечёт внимание
Креативный костюм для двоих детей
Это же Фредди!
Здесь вы можете посмотреть, какие забавные костюмы придумали хозяева для своих питомцев.