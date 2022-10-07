. 17 штуковин, которые заставили ломать голову весь интернет, но к счастью на помощь пришли интернет-шерлоки

Удивительные и интересные находки можно обнаружить, где угодно — на чердаке, в старом сундуке, в гараже или давно забытой кладовке. О предназначении некоторых «артефактов» можно только догадываться, настолько необычно и странно они иногда выглядят. Желаете разузнать о найденном сокровище побольше? В этом случае на помощь могут прийти интернет-знатоки, которые с радостью возьмутся за расследование и подскажут, что это за счастье свалилось вам на голову. Предлагаем вам взглянуть на штуки, которые уже были успешно исследованы и идентифицированы.

Для чего нужна эта ложечка? По размеру она как чайная, только в форме ковша с отверстиями

Ответ: Наверное, это половник для мятного соуса. Когда вы его заполняете, то через отверстия процеживается лишний уксус.

Это было найдено в старом ящике для инструментов. Оно очень эластичное и липкое

Ответ: Это детская игрушка, антистресс-перчатка. Она помогает детям успокоиться, улучшить внимание и концентрацию.

Нашёл эту штуку на распродаже. Для чего она?

Ответ: Этот напальчник предназначен для чистки моллюсков и устриц. Он защищает палец в случае скольжения ножа.

Нашёл в комиссионном магазине странную штуковину с заострёнными зубцами

Ответ: Этот инструмент предназначен для нарезки на кусочки бисквитного пирога.

Нашёл необычный маленький рог на подъездной дорожке. Что это?

Ответ: Кость енота.

Нашёл в старом доме. Шары внутри сделаны из стекла

Ответ: Фильтр для вина.

Эта штука тяжёлая для своего размера, как свинец. Шарики сплавлены внутри. Магнит не прилипает. Что это?

Ответ: Скорее всего это буровое долото — оборудование, которое используется для прокладывания туннелей в скале.

Нашёл сотни труб из нержавеющей стали рядом с холмом

Ответ: Это трубы, из которых выходят газы от разлагающихся отходов подземной свалки.

Чаша, найденная на стене ванной комнаты. Она рядом со стойкой. Что это?

Ответ: Это старая пепельница.

Что это за фрукт, который я нашёл в Ираке? Он похож на арбуз, но размером с клементин

Ответ: Вьетнамская дыня.

Странная фарфоровая чашка, которая не подходит для варённых яиц. Что это?

Ответ: Чаша предназначена для половинок фруктов. Их кладут внутрь и едят ложкой.

Странное устройство, сделанное из смолы и дерева. По центру проходят провода

Ответ: Настенное бра необычной формы.

Круглый объект, найденный в снегу. Когда я к нему прикоснулся, начал громко пищать

Ответ: Так выглядит сигнализация личной безопасности.

Я увидел что-то похожее на звезду с очень странным световым узором вокруг неё

Ответ: Запуск SpaceX. Это была ракета.

Странная резиновая игрушка, найденная на детской площадке

Ответ: Это часть из набора конструктора Лего.

Для чего нужна эта резиновая штука, облачённая в кольчугу?

Ответ: Это специальная мочалка для чистки чугуна.

Бонус: Как думаете, что это? Гигантское веретено? Кухонное приспособление?

Ответ: В 2015 году израильские археологи обнаружили странную штуку на одном из иерусалимских кладбищ. В течение полугода специалисты пытались определить для каких целей она использовалась. Не найдя ответа, археологи выложили фото находки в социальные сети и попросили людей помощь им с идентификацией предмета. Оказалось, что искатели сокровищ обнаружили не древний артефакт, а современный предмет для любителей эзотерики. Согласно описанию, он помогает защищаться от негативной энергии и благоприятно влияет на организм.