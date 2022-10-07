. 25 ярких образов участниц конкурса «Мисс США», в которых девушки представили свои штаты
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25 ярких образов участниц конкурса «Мисс США», в которых девушки представили свои штаты

25 ярких образов участниц конкурса «Мисс США», в которых девушки представили свои штаты

Конкурсы красоты — это всегда праздник. Яркие улыбки, костюмы, от которых захватывает дух, прекрасные девушки с идеальными макияжами и причёсками. 3 октября завершился конкурс «Мисс Америка 2022». Одним из его этапов было дефиле девушек в костюмах, которые каким-то образом представляют их штат. Мы выбрали для вас самые яркие и интересные из 50 участниц:

«Мисс Техас» Р’Бонни Нола Габриэль

Finesse Levine for Miss USA

28 летняя филиппино-американка Р’Бонни Нола Габриэль не просто ярко представила Техас, но и победила в конкурсе и стала новой «Мисс США 2022». Это первая американка азиатского происхождения, получившая титул «Мисс Техас США».

«Мисс Западная Вирджиния» Кристиан Александра Леонард

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Висконсин» Холлис Селеста Браун

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Вашингтон» Маззи Ли Эккель

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Вирджиния» Кайли Делан Хорват

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Северная Каролина» Морган Рене Романо

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Нью-Йорк» Хизер Элли Нуньес

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Нью-Мексико» Сюзанна Дейл Перес

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Нью-Джерси» Александра Николь Лахман

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Нью-Гэмпшир» Камила Изабелла Сакко

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Невада» Саммер Ракель Кеффелер

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Небраска» Натали Пипер

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Миннесота» Мэдлин Хелгет

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Массачусетс» Скарлет Рамирес

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Мэн» Элизабет Кервин

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Северная Дакота» Саноа Соланж ЛаРок

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Айдахо» Джордана Дамен

Finesse Levine for Miss USA

Надпись на плакате гласит: «Картофель». Признавайтесь, кто ещё любит картошечку «Айдахо»?

«Мисс Гавайи» Киана Ямат

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Джорджия» Холли Хейнс

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Флорида» Тейлор Фулфорд

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Коннектикут» Синтия Диас

Finesse Levine for Miss USA

Размах и разнообразие подходов к костюмам поражает!

«Мисс Колорадо» Алексис Гловер

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Калифорния» Тиффани Джонсон

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Арканзас» Райли Вагнер

Finesse Levine for Miss USA

«Мисс Род-Айленд» Элейн Колладо

Finesse Levine for Miss USA

А вот костюмы с прошлогоднего конкурса «Мисс Вселенная», в которых участницы представили свои страны.

# Интересное
По материалам: twizz

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