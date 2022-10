. 25 ярких образов участниц конкурса «Мисс США», в которых девушки представили свои штаты

Конкурсы красоты — это всегда праздник. Яркие улыбки, костюмы, от которых захватывает дух, прекрасные девушки с идеальными макияжами и причёсками. 3 октября завершился конкурс «Мисс Америка 2022». Одним из его этапов было дефиле девушек в костюмах, которые каким-то образом представляют их штат. Мы выбрали для вас самые яркие и интересные из 50 участниц:

«Мисс Техас» Р’Бонни Нола Габриэль

Finesse Levine for Miss USA

28 летняя филиппино-американка Р’Бонни Нола Габриэль не просто ярко представила Техас, но и победила в конкурсе и стала новой «Мисс США 2022». Это первая американка азиатского происхождения, получившая титул «Мисс Техас США».

«Мисс Западная Вирджиния» Кристиан Александра Леонард

«Мисс Висконсин» Холлис Селеста Браун

«Мисс Вашингтон» Маззи Ли Эккель

«Мисс Вирджиния» Кайли Делан Хорват

«Мисс Северная Каролина» Морган Рене Романо

«Мисс Нью-Йорк» Хизер Элли Нуньес

«Мисс Нью-Мексико» Сюзанна Дейл Перес

«Мисс Нью-Джерси» Александра Николь Лахман

«Мисс Нью-Гэмпшир» Камила Изабелла Сакко

«Мисс Невада» Саммер Ракель Кеффелер

«Мисс Небраска» Натали Пипер

«Мисс Миннесота» Мэдлин Хелгет

«Мисс Массачусетс» Скарлет Рамирес

«Мисс Мэн» Элизабет Кервин

«Мисс Северная Дакота» Саноа Соланж ЛаРок

«Мисс Айдахо» Джордана Дамен

Надпись на плакате гласит: «Картофель». Признавайтесь, кто ещё любит картошечку «Айдахо»?

«Мисс Гавайи» Киана Ямат

«Мисс Джорджия» Холли Хейнс

«Мисс Флорида» Тейлор Фулфорд

«Мисс Коннектикут» Синтия Диас

Размах и разнообразие подходов к костюмам поражает!

«Мисс Колорадо» Алексис Гловер

«Мисс Калифорния» Тиффани Джонсон

«Мисс Арканзас» Райли Вагнер

«Мисс Род-Айленд» Элейн Колладо

А вот костюмы с прошлогоднего конкурса «Мисс Вселенная», в которых участницы представили свои страны.