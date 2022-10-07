. 8 эффективных упражнений для развития интуиции

Что такое интуиция?

Упражнение №1.

Упражнения №2.

Упражнение №3.

Упражнение №4.

Упражнение №5.

Упражнение №6.

Упражнение №7.

Упражнение №8.

Хотите предугадывать ситуации и знать, что ждет вас впереди? В таком случае вам нужно поработать над развитием своей интуиции, которая станет вашим помощником во многих ситуациях. На самом деле она есть у каждого человека, и для того чтобы она работала, нужно уделять немало времени ее развитию. Так же, как и мышцы, интуиция требует постоянных тренировок и усовершенствования. Многие люди считают, что развить ее невозможно, так как это дар, которым обладают только единицы. Хотим вас порадовать, на самом деле это совсем не так и в ней нет ничего сверхъестественного.Прежде всего, нам нужно рассмотреть, что же это такое. Интуиция - это способность концентрироваться на определенных вещах, которые происходят внутри вас. Она есть у каждого человека, просто ее нужно развивать и тогда она будет работать на вас. Как развить интуицию и ясновидение? Ниже мы представим вам несколько действенных упражнений, выполнять которые нужно ежедневно. Только при регулярном выполнении вы можете ждать отличных результатов. Как научиться развивать интуицию? Вы должны понять, что для этого вам нужно работать не только над способностями мозга, но и над развитием сердца, так как оно отвечает за интеллект и чувствительность. Как развить интуицию:Вам нужно найти удобное место, где нет шума и вы сможете спокойно посидеть и сконцентрироваться на занятиях. Сядьте в удобном положении и начните медленно вдыхать и выдыхать. Полностью сконцентрируйтесь на процессе. Представьте, как ваши легкие поглощают кислород и насыщаются им.После того, как вы настроили дыхание, приступайте к визуализации. Вспомните, какое у вас любимое растение, и представьте, как оно растет и начинает расцветать. Вам нужно представить, как растет каждый листочек, это очень важно.Возьмите кусок бумаги и ручку. Задайте себе вопрос «На чем я должен сконцентрироваться на данной этапе моей жизни», повторите его три раза. После третьего раза нарисуйте на листе бумаги то, что ассоциируется у вас с будущим, это может быть что угодно.Сильно развитая интуиция - огромное преимущество, и для этого вам нужно продолжить выполнение упражнений. Перед тем, как ложиться спать, вам нужно подумать над тем, как прошел ваш день и что он вам принес. Возьмите ручку и бумагу с собой в постель, они вам еще пригодятся. Перед сном спросите себя, что окружающим людям от вас нужно и как они вас воспринимают. Повторите про себя этот вопрос несколько раз, пока не заснете. Утром, когда вы проснетесь, возьмите в руки бумагу и ручку, и нарисуйте первое, что пришло на ум, это и будет голос вашей интуиции.Включите любимую музыку или песню, сядьте или лягте и наслаждайте звуками. Задумайтесь, почему она вам нравится и какие образы вам приходят на ум при ее прослушивании. При прослушивании песни вы не должны думать о посторонних вещах.Представьте обычный светофор и то, как на нем переключаются цвета. При возникновении сложной ситуации или в случае, если вы не можете решить какой-либо вопрос, снова представьте светофор. Если он загорится зеленым светом, ответ на ваш вопрос - да, если красным - нет, ну а если горит желтый, подумайте над ситуацией еще раз.Наверняка у вас есть любимый исторический персонаж или просто человек, который вызывает у вас восхищение. Изучите его биографию и информацию о его жизни и представьте, что вы перевоплотились в него. Вам нужно представить себя совершенно другим человеком, это очень полезно для вашей интуиции.Рисуйте. Да-да, вы все правильно прочитали, вам нужно рисовать. И даже если у вас это не получается, не бойтесь, ведь вы будете делать это для себя. Рисование развивает интеллект и интуицию, это доказано. Надеемся, что эти упражнения помогут вам развить интуицию, но для этого вам нужно не забывать о ежедневной работе над собой.