. Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд

Алина Загитова не любит говорить на тему личной жизни. Однако в беседе с Ляйсан Утяшевой все же решилась на откровение. Фигуристка призналась: ее сердце несвободно.

В прошлом году Загитова вышла из состава сборной России и теперь сконцентрировалась лишь на участии в ледовых шоу. Ляйсан Утяшева поинтересовалась, не хочет ли спортсменка теперь заняться и личной жизнью, обзавестись семьей.

«Сложный вопрос. На личные темы обычно не говорю. Думаю, это придет как-то само. Возможно, есть уже… Занято ли мое сердце? Возможно», — хитро улыбнулась Загитова в шоу

Так, например, в прошлом году они практически в один день выложили снимки, на которых катаются на вейк-борде. Позже спортсмены опубликовали кадры в банных халатах. Однако совместных снимков у Дмитрия и Алины пока нет.