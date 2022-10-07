. Алина Загитова закрутила роман

Фигуристка Алина Загитова рассказала о личной жизни. Спортсменка не любит говорить на тему личной жизни. Однако в беседе с Ляйсан Утяшевой все же решилась на откровение. Фигуристка призналась: ее сердце несвободно. В прошлом году Загитова вышла из состава сборной России и теперь сконцентрировалась лишь на участии в ледовых шоу. Ляйсан Утяшева поинтересовалась, не хочет ли спортсменка теперь заняться и личной жизнью, обзавестись семьей. «Сложный вопрос. На личные темы обычно не говорю. Думаю, это придет как-то само. Возможно, есть уже… Занято ли мое сердце? Возможно», — хитро улыбнулась Загитова в шоу «Готовка с Ляйсан».20-летняя Алина не стала называть имени возлюбленного. Ранее ходили слухи будто она встречается с Кириллом Капризовым, однако тот, как оказалось, состоит в отношениях со Стешей Маликовой. Поклонники считают: вероятнее всего, фигуристка крутит роман с Дмитрием Воронковым. Молодой человек из спортивной среды, он — нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» и часто появляется в тех же локациях, что и предполагаемая избранница. Так, например, в прошлом году они практически в один день выложили снимки, на которых катаются на вейк-борде. Позже спортсмены опубликовали кадры в банных халатах. Однако совместных снимков у Дмитрия и Алины пока нет.