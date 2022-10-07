. Алина Загитова закрутила роман
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алина Загитова закрутила роман

Алина Загитова закрутила роман
Фигуристка Алина Загитова рассказала о личной жизни. Спортсменка не любит говорить на тему личной жизни. Однако в беседе с Ляйсан Утяшевой все же решилась на откровение. Фигуристка призналась: ее сердце несвободно. В прошлом году Загитова вышла из состава сборной России и теперь сконцентрировалась лишь на участии в ледовых шоу. Ляйсан Утяшева поинтересовалась, не хочет ли спортсменка теперь заняться и личной жизнью, обзавестись семьей. «Сложный вопрос. На личные темы обычно не говорю. Думаю, это придет как-то само. Возможно, есть уже… Занято ли мое сердце? Возможно», — хитро улыбнулась Загитова в шоу «Готовка с Ляйсан».
20-летняя Алина не стала называть имени возлюбленного. Ранее ходили слухи будто она встречается с Кириллом Капризовым, однако тот, как оказалось, состоит в отношениях со Стешей Маликовой. Поклонники считают: вероятнее всего, фигуристка крутит роман с Дмитрием Воронковым. Молодой человек из спортивной среды, он — нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» и часто появляется в тех же локациях, что и предполагаемая избранница. Так, например, в прошлом году они практически в один день выложили снимки, на которых катаются на вейк-борде. Позже спортсмены опубликовали кадры в банных халатах. Однако совместных снимков у Дмитрия и Алины пока нет.
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

Последние новости

Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на преследование наркомана
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Алина Загитова закрутила роман
Алина Загитова закрутила роман
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Никита Пресняков высказался о мобилизации
Никита Пресняков высказался о мобилизации
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Топ на сегодня

Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2

Еще по теме

Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Алина Загитова призналась, что обожает хоккей
Загитова: Конкуренция подстегивает к дальнейшему развитию
Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады