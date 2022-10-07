. Алла Пугачева сбежала к мужу, но осталась одна

Певица Алла Пугачева живет в Израиле с детьми без мужа. Артистка переживает сложный этап жизни без личной поддержки своей второй половины. Как выяснилось, уехавшую из России певицу в израильском аэропорту встречали только помощники. Муж Примадонны не стал ради неё менять плотный гастрольный график. Накануне молодой супруг Аллы Борисовны вышел на связь из Марбельи. Он показал роскошный вид, который открывается с балкона отеля, где он остановился. «Совершенно потрясающая природа, умиротворение»,— похвастался он.Удивительно, что артист не стесняется говорить о своем спокойствии, в то время, как жизнь Аллы Борисовны рушится на глазах. Вынужденная эмиграция, травля и проблемы с прокуратурой — на неё обрушилось огромное количество бед после того, как она поддержала его позицию. Юморист заявил, что он продолжает общаться с женой только по видеосвязи. Это означает, что с конца сентября Примадонна одна тащит на себе весь груз проблем, связанный с устройством жизни сына и дочки в новой стране. Помощь мужа заключается в том, что он выходит на связь и рассказывает о городах, где у него проходят концерты. Впрочем, с другой стороны, эти выступления являются единственным источником дохода семьи и без них Пугачевой пришлось бы начать сильно экономить на всем. Напомним, что Пугачева сделала пока что лишь одно заявление после отъезда. Она обратилась к своим хейтерам, назвав их «рабами». За это высказывание ей грозит наказание по статье о разжигании вражды и унижении человеческого достоинства.