. Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова

Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Певица Алла Пугачева даже уехать красиво не смогла, заявил журналист. 73-летняя артистка в сентябре вновь покинула страну. Она опять попыталась сделать это тихо и без лишних глаз, однако ее роскошное авто не заметить во Внуково было нельзя. А вскоре появились подробности: якобы, Примадонна собиралась в спешке, но успела забрать документы детей из школы и выставить замок в Грязи на продажу.
Оказавшись в Израиле, Пугачева вышла на связь. Она назвала россиян бывшими холопами, ставшими рабами. Журналист Михаил Шахназаров объяснил, почему певица никогда не была его кумиром, и назвал жалкой. «Теперь понятно, почему я слушаю Дайану Кролл, Бет Харт, Тарью Турунен, а не эту ламца-дрица, оп ца-ца, которая даже уехать красиво не смогла. Ненависть, Алла Борисовна, это чувство сильное. А вот презрение, сдобренное усмешкой, это нечто другое. Одно слово — жалкая...» — написал обозреватель у себя в Telegram.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Авторы Gotham Knights опубликовали геймплейный трейлер к запуску игры
Авторы Gotham Knights опубликовали геймплейный трейлер к запуску игры
Dress Code. Телеграм-канал "Антиглянец" отметил пятилетие. Среди гостей — Андрей Малахов, Снежанна Георгиева, Надежда Стрелец
Dress Code. Телеграм-канал "Антиглянец" отметил пятилетие.
Илон Маск предложил решение тайваньского вопроса
Илон Маск предложил решение тайваньского вопроса
Дакота Джонсон отмечает 33-летие: как дочь Дона Джонсона нашла "50 оттенков серого" (20 фото)
Дакота Джонсон отмечает 33-летие: как дочь Дона Джонсона нашла
Пожар на острове Пасхи повредил знаменитые статуи
Пожар на острове Пасхи повредил знаменитые статуи
На Гузееву подала в суд соседка. Женщина требует 100 тысяч за трещины в стенах квартиры
На Гузееву подала в суд соседка. Женщина требует 100 тысяч за трещины
Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова
Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
Владимир Путин и его личная жизнь
Владимир Путин и его личная жизнь
Тамара Глоба рассказала, когда жизнь наладится
Тамара Глоба рассказала, когда жизнь наладится
Лариса Долина в гневе обрушилась на поклонников
Лариса Долина в гневе обрушилась на поклонников
По Game Pass Ultimate можно забрать бесплатно набор за $14,99 для Assassin’s Creed Odyssey
По Game Pass Ultimate можно забрать бесплатно набор за $14,99 для

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
Дарья Луконькина стала «Мисс Нижний Новгород 2022» (16 фото)
Дарья Луконькина стала «Мисс Нижний Новгород 2022» (16 фото)
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и

Еще по теме

По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу
Алла Пугачева покинула Россию
Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро
Алла Пугачева высказалась о своем отъезде из страны