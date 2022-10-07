. Алла Пугачева стала жалкой в глазах Шахназарова

Певица Алла Пугачева даже уехать красиво не смогла, заявил журналист. 73-летняя артистка в сентябре вновь покинула страну. Она опять попыталась сделать это тихо и без лишних глаз, однако ее роскошное авто не заметить во Внуково было нельзя. А вскоре появились подробности: якобы, Примадонна собиралась в спешке, но успела забрать документы детей из школы и выставить замок в Грязи на продажу.Оказавшись в Израиле, Пугачева вышла на связь. Она назвала россиян бывшими холопами, ставшими рабами. Журналист Михаил Шахназаров объяснил, почему певица никогда не была его кумиром, и назвал жалкой. «Теперь понятно, почему я слушаю Дайану Кролл, Бет Харт, Тарью Турунен, а не эту ламца-дрица, оп ца-ца, которая даже уехать красиво не смогла. Ненависть, Алла Борисовна, это чувство сильное. А вот презрение, сдобренное усмешкой, это нечто другое. Одно слово — жалкая...» — написал обозреватель у себя в Telegram.