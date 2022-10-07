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Аллу Пугачеву запретили на радио

Аллу Пугачеву запретили на радио
Певица Алла Пугачева осталась без ротаций на радио. Артистка будучи в России не побоялась высказать свое мнение относительно спецоперации, а после и попросила зачислить ее в списки иноагентов. Сейчас она покинула страну. Прошла неделя с того момента, как Алла Пугачева вместе с семьей экстренно приехала в аэропорт «Внуково» и частным бортом улетела в Израиль. После этого появились новости о продаже ее замка, о том, что она забрала документы детей из школы. Выступила и сама знаменитость, опубликовав скандальный пост про «холопов и рабов». Такое положение дел не устраивает боссов радио, которые радеют за Россию. По неофициальным данным, многие радиостанции стали отказываться от ее песен в эфире. Например, «Русское радио». Правда, там это не связывают с политическими событиями. «Если говорить о песнях Аллы Пугачевой — ее песен в эфире «Русского радио» нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — говорят в пресс-службе.
Подписчики сообщают, что еще летом ее композиции периодически проскакивали в эфире радиостанции, как и хиты Валерия Меладзе, Светланы Лободы и группы «ВИА Гра», но после их критических высказываний резко испарились. При этом один из источников на радиостанции в Москве подтвердил журналистам, что по большей части отмена Пугачевой происходит из-за ее политических заявлений, сообщает «Подъем». Отметим, Аллу Борисовну уже долгие годы называют Примадонной российской сцены. Певица выпустила несколько десятков хитов, которые раньше пела вся страна. Последние 10 лет исполнительница не выступает с концертами, так как занимается семьей — суррогатная мать родила ей сына Гарри и дочь Лизу. До отъезда в Израиль Пугачева жила с родными в деревне Грязь в замке. Теперь же он выставлен на продажу — по слухам, за монументальное строение просят астрономическую сумму в 1 миллиард рублей. Удастся ли его продать, большой вопрос.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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