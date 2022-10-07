Американского журналиста затошнило от Зеленского
Сегодня, 23:30 Вадим Карасев
Колумнист Newsweek Хаммер заявил, что его от президента Зеленского «тошнит дальше некуда»
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «гороховым шутом». Так она прокомментировала его заявления о том, что он «под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны».
Колумнист американского журнала Newsweek и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер признался, что его тошнит от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда», — заявил журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «гороховым шутом». Так она прокомментировала его заявления о том, что он «под "превентивными ударами" по России имел в виду новые западные санкции для недопущения ядерной войны».
По материалам: lenta.ru