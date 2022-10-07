. Анастасия Шубская: «В Америке появились близкие люди, но своим домом мы с Сашей считаем Россию»
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Анастасия Шубская: «В Америке появились близкие люди, но своим домом мы с Сашей считаем Россию»

Анастасия Шубская: «В Америке появились близкие люди, но своим домом мы с Сашей считаем Россию»

Много лет Александр Овечкин играет за хоккейный клуб «Вашингтон» и проживает в США. Разумеется, Анастасия Шубская с сыновьями находится рядом с ним. В Россию супруги приезжают часто и, по словам жены спортсмена, в Москве им даже спокойнее.


Раньше звездная семья без проблем летала из США в Россию, но сейчас возникли сложности, поэтому в Москве пара бывает не так часто.

«В планах — заниматься детьми, домом и поддерживать мужа, — говорит Шубская. — У меня есть два проекта: один в сфере бьюти, другой — в ресторанной. Но они в Москве, а большую часть времени мы проводим в Вашингтоне. Они уже реализованы, но требуют развития. Дополнительная сложность теперь и в перелетах: если раньше можно было сесть и за 10 часов долететь до России, то сейчас дорога занимает почти сутки. Но я буду пытаться заниматься всем на расстоянии».

При этом пара очень любит родную страну. «Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию», — отметила 28-летняя Анастасия.

Несмотря на плотную занятость и постоянные тренировки, Овечкин много времени уделяет близким. К слову, 37-летний спортсмен мечтает о третьем ребенке — сейчас Александр и Анастасия воспитывают сыновей Сергея и Илью.

«Когда с Настей познакомился, сразу влюбился! И сейчас я понимаю, что нахожусь рядом с человеком, лучше которого не найду. Она подарила мне двух прекрасных сыновей, и надеюсь, что у нас еще будут дети. Когда просыпаюсь, то понимаю, что я самый счастливый человек, рядом со мной очаровательная, умная и понимающая женщина. Благодарю бога, что у меня такая жена. Она всегда подскажет, если надо, сделает замечание, проявит доброту и нежность. Может быть, так не совсем правильно говорить, но я нахожусь в том состоянии, в каком хотел бы оказаться любой мужчина: у меня друг, любовница и жена в одном лице... Хочу, чтобы нас было минимум пятеро, а лучше шестеро. Это моя мечта», — признался хоккеист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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