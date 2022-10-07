. Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни

Певица Анастасия Стоцкая отмечает свой сорокалетний юбилей. Артистка стала лауреатом «Золотой маски» за роль Флоренс в «Шахматах», однако широкой публике она известна не как актриса мюзиклов, а как эстрадная певица. Взрыв популярности случился на заре нулевых, когда продюсером Анастасии Стоцкой выступил Филипп Киркоров. До сих пор фанатов мучает вопрос, носило ли сотрудничество звезд исключительно деловой характер. Анастасия Стоцкая появилась на свет в Киеве в семье реаниматолога и художницы по текстилю. Мама отвела четырехлетнюю дочку в вокально-хореографический ансамбль «Кияночка», кроме того, девочка училась играть на фортепиано и ложках. С пяти Настя уже гастролировала с детскими коллективами, ну а в 10 перебралась с близкими в Москву: единоутробный брат Стоцкой Павел Майков решил поступить в ГИТИС, и родные поехали вместе с ним. Семья поселилась в Мытищах, так что Насте приходилось каждый день мотаться в центр Москвы на занятия танцами. Затем мама нашла объявление в газете о том, что Сергей Проханов набирает труппу в Театр Луны, и посоветовала дочке попробоваться. Уже через год Стоцкая дебютировала на сцене учреждения со спектаклем «Фанта-Инфанта». После школы девушка поступила в ГИТИС на курс Проханова. На третьем году обучения актриса получила главную роль в мюзикле «Губы» по мотивам романа Набокова, где ее и заметил Филипп Киркоров. 7 октября артистке исполняется 40, и самое время рассказать, как сложилась ее жизнь после той судьбоносной встречи.Филипп Киркоров разглядел в Стоцкой потенциал и пригласил ее на кастинг в мюзикл «Чикаго». Так как репетиции отнимали кучу времени, певице приходилось прогуливать занятия, из-за чего ее едва не отчислили с четвертого курса. К счастью, проект в итоге засчитали за дипломную работу артистки. В 2003-м Анастасия снялась в музыкальном фильме «Безумный день, или Женитьба Фигаро», исполнив роль Сюзанны. В дальнейшем она играла в мюзиклах «Кабаре», «Чайка», «Хрустальное сердце» и «Шахматы», из раза в раз покоряя зрителей. Немаловажно, что после очередного удачного прогона «Чикаго» Филипп Киркоров предложил Анастасии помощь в реализации сольной карьеры. Продюсером Филипп Бедросович оказался отличным: трек Стоцкой «Вены-реки» покорил вершины хит-парадов, за год певица дала почти 300 концертов в различных городах страны. Хитами стали как композиция «Дай мне пять минут», так и дуэт с Киркоровым «И ты скажешь…» Следом звезда выпустила англоязычную песню Tease. В 2007-м СМИ писали о ссоре между наставником и ученицей. В желтой прессе появилась информация, что откровенные снимки Насти с дружеской вечеринки, где она употребляла легкие наркотики, возмутили поп-короля, и тот позвонил родителям подопечной. В любом случае, в 2009-м стало ясно, что коллеги помирились: Стоцкая снялась в клипе на композицию Киркорова «Просто подари мне» для фильма «Любовь в большом городе».К слову, помимо того, что Анастасия выпускала синглы, — «Прикольная», «Влюбляться», «Пошутила» — она еще и появлялась в кино. Так, артистка засветилась в продолжении «Любви в большом городе», сериалах «Деффчонки» и «Обоюдное согласие». Нередко актриса участвовала и в телепроектах: «Цирк со звездами», «Танцы со звездами», «Один в один!» Сочетая работу в театре с другими видами творчества, Стоцкой удавалось быть на слуху и расширять армию поклонников. Когда Анастасия и Филипп Бедросович только начинали сотрудничество, певец еще был официально женат на Алле Пугачевой. Неудивительно, что Стоцкую называли молодой версией Примадонны, тем более что юная артистка не была равнодушна к наставнику. «Я до сих пор его очень люблю. Это особенный человек в моей жизни, который многому меня научил, многое мне дал», — рассуждала Настя в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Но ограничивалось ли все признательностью и восхищением? Мама Стоцкой отмечала, что Настя была влюблена в Филиппа Бедросовича, но ни в какие отношения это не вылилось. Сама Анастасия признавалась, что как-то после светской вечеринки поцеловала Киркорова в лифте своего дома. «Я была влюблена в него еще задолго до этого романтичного момента. Питала к нему чувства еще в начале работы над «Чикаго»», — признавалась артистка. Филиппу Бедросовичу она была буквально обязана жизнью: по контракту звезда выступала в «Чикаго» все дни, кроме понедельника, но однажды взбунтовалась и отпросилась на «Норд-Ост». «Начался жуткий кипиш, в итоге я вернулась, потому что Филипп был в бешенстве. Я пришла очень злая, отыграла спектакль, а потом мы узнали, что случилась трагедия», — вспоминала Анастасия.Сам король российской эстрады рассуждал, что не мог в нулевых сблизиться с подопечной из-за своего семейного положения, хотя из этого романа наверняка получилось бы нечто прекрасное. «Настя — это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. Но, во-первых, я в то время еще был в отношениях. А во-вторых, хоть я и понимал, что уже ничего нет, Настя — это все равно было бегство... И все-таки Стоцкая — это нечто особенное в моей жизни. Для меня это самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, уверен, мы до сих пор были бы вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году», — размышлял Филипп Бедросович минувшей весной. Отношения Анастасия в итоге попыталась построить не с продюсером, а с актером Алексеем Секириным, игравшим с ней в Театре Луны. Едва только влюбленные начали встречаться, как Секирин изменил Стоцкой с девчонкой из общежития. Осознав, что сильно ошибся, Алексей вымолил у певицы прощение, и вскоре они съехались. Оба оказались жуткими ревнивцами, поэтому порой ссоры доходили чуть ли не до драк. К тому же Секирин любил поиграть с друзьями в бильярд до самого утра, что не внушало надежности. Когда актер заговаривал о ребенке, артистка так и отвечала: мол, ей не хочется сидеть с малышом, в то время как суженый пропадает непонятно где. Влюбленные обвенчались, однако вскоре после этого в их жизни наступило смутное время: в газетах писали, что на гастролях в США у Анастасии случилась интрижка с Владом Топаловым. Подтвердил это и сам солист Smash!! в интервью: мол, роман продолжался еще две недели после приезда в Москву, хотя в итоге Стоцкая оборвала связь, так как «дала клятву перед Богом». Однако разрушила союз вовсе не эта история: в период очередного кризиса Секирин уехал на дачу с друзьями без жены. Вечер актеру скрасила коллега по цеху, а спустя пару месяцев сообщила, что беременна. Делать аборт случайная любовница не стала, и Алексей попросил как можно дольше скрывать страшную тайну от Стоцкой. Анастасия узнала все уже после рождения ребенка и простить такое не смогла. На «Танцах со звездами» Стоцкая закрутила роман с дзюдоистом Алексеем Леденевым, однако долго отношения не продлились. В отличие от истории с Сергеем Абгаряном, с которым Анастасия познакомилась во время отдыха в Дубае. Если в союзе с Секириным артистка не решалась на материнство, то с бизнесменом все складывалось как по нотам: в 2011-м у них родился сын Саша, а в 2017-м — дочка Вера. Казалось бы, история о влюбленности в Филиппа Бедросовича должна была остаться в нулевых, но публика постоянно припоминает Анастасии о связи с королем российской эстрады. Все потому, что сначала подписчики обратили внимание на сходство сына артистки с Киркоровым, а потом заключили, что и дочка Стоцкой его копия. Особо активные пользователи Сети даже советовали звезде сделать тест на отцовство.«Зачем мне делать ДНК-тест? Что за глупость? Если я его сделаю, все равно все будут думать, что их отцом является Филипп. Людям, в принципе, хочется, чтобы было так, им нужна интрига, легенда. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается. Иногда, когда я без настроения, могу удалить такие комментарии, могу написать, мол, да — дети Филиппа Киркорова», — рассуждала певица в «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой на «Русском радио». С иронией к сравнениям относился и сам король эстрады. «Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — резюмировал Филипп Бедросович. О деталях личной жизни супруги особо не распространялись, поэтому многие полагали, что в семье Стоцкой все в порядке. Однако в марте 2021-го в разговоре с Юлией Барановской на программе «Русского радио» «Все к лучшему» певица призналась, что уже 2,5 года как не живет с Абгаряном. Как отмечала звезда, о разводе она молчала до тех пор, пока не отболело. «Мы с мужем остались хорошими друзьями. Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте», — уверяла актриса. В августе 2021-го звезда улетела на отдых с партнером по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым. Фото с коллегой то и дело появлялись в микроблоге актрисы, однако подтверждать романтическую связь официально она не спешила. При этом певица не скрывала, что ее сердце уже кем-то занято. «Что же такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает!» — интриговала артистка.