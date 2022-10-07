. Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
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Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала

Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
Балерина Анастасия Волочкова высказала об отъезде из России. 46-летняя звезда балета активно гастролирует по России. Артистка выступает с благотворительными концертами и спектаклями. Звезда привлекает к участию в своих постановках детей из многих городов. Волочкова заверила, что они удерживают ее от эмиграции.
«Я бы давно уехала, правда, — отметила бывшая прима Большого театра. — Я не уезжаю по одной причине: меня дети здесь, в России, знают лично. Этим может гордиться не каждая балерина. На Западе меня тоже знают. Но здесь – это мои родные дети, родные люди, которым я должна продолжать светить. Придет время — я создам сеть творческих школ, мне есть что тут делать», отметила Анастасия в интервью порталу Prozvezd.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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