. Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко

Балерина Анастасия Волочкова считает не правильным вмешивать звезд в политику. Звезда балета высказала свое отношение о том, что многих артистов на Западе заставили обозначить свою позицию по украинскому вопросу. С февраля текущего года, напомним, за границей были отменены сотни выступлений российских звезд и деятелей культуры, поставлен крест на их карьере. Лишь те, кто публично отрекся от России, остались еще на плаву. В их числе – оперная певица Анна Нетребко, уроженка Краснодара.Волочкова считает, что с артиста нельзя спрашивать про политику. Потому что его предназначение — совсем иное. «Место артиста — на сцене, но зачастую политики пользуются известными публичными людьми, мегазвездами, чтобы достигать свои цели, вершить свою политику. Но это совершенно неправильно», — высказалась балерина в интервью сайту Prozvezd.ru. И сочувствует певице: «Анна Нетребко — признанная во всем мире оперная дива и вмешивать ее в политику — это антибожественно».