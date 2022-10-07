. Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном на руках

Андрей Макаревич оставил прошлую жизнь в России, где больше не выступает и даже не бывает в гостях. Музыкант даже не предполагает, сможет ли когда-нибудь вернуться. Но он не грустит и наслаждается жизнью в Израиле, где занимается воспитанием маленького сына.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

В этом году 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом, сына ему подарила молодая супруга, журналистка Эйнат Кляйн. Когда малыш только появился на свет, артист даже боялся к нему подойти. «Он сейчас такой маленький, я боюсь его взять на руки, вдруг там что-нибудь сломается. Хотя он по всем параметрам в порядке», — отмечал он.

А супруга Андрея Вадимовича вовсю наслаждается материнством. Женщина периодически показывает в личном блоге фото с наследником и делится новостями о его успехах. На днях жена артиста опубликовала снимок всей семьи. «Эй вы! Когда в Марокко меня повезете?!» — подписала кадр она.

Подписчики Эйнат умилились. «Какой прелестный, счастья вам, дорогие!»; «Чудесные, а кое-кто и суперсладенький!»; «Какие умные глазки у Эйтана. Счастливые родители, красивая семья»; «Папин сынуля, очень похож», — радуются фолловеры.

Кляйн также повторяет, что существенная разница в возрасте с супругом совсем ее не пугает. «Для меня это меньшее из всех сомнений. И так сложно найти близкого человека, а если еще выставлять рамки... Мои родители положительно отнеслись к нашему союзу. Они супердемократичные и всегда растили меня самостоятельной. Я единственная любимая дочь в семье. Но я удивилась, и все удивились!» — восклицала молодая мама.

Однако ее энтузиазм не разделяет журналист Михаил Шахназаров. Он убежден, что Макаревич постепенно сходит с ума. «У меня есть приятель, который женился на девушке, сильно уступающей ему в возрасте. И вот он постоянно писал в соцсетях благоглупости наподобие: «Смотрю «Белое солнце пустыни», а моя Аришка рассекает воды бассейна... Готовлю бешбармак, а моя Аришка гарцует в манеже на жеребце Хлопчике». Ну и так далее. Так он в детство и впал. С рассказами о подвигах Аришки и вечной улыбкой на устах...» — говорит телезвезда.