. Артем​ Метелев: Мы вернули домой десятки ошибочно мобилизованных студентов

Призывники и их семьи могут рассчитывать на бесплатную правовую и психологическую помощь

В Госдуму поступило 4,5 тысячи обращений от студентов и их родителей, касающихся мобилизации. Больше четырехсот повесток, выданных молодым людям незаконно или по ошибке, уже удалось аннулировать, а десятки студентов, уже отправленных в учебные части, вернуть домой. Тем временем по всей стране развернули волонтерские штабы, которые готовы оказать мобилизованным, их родным и людям, оказавшимся ​ в сложной ситуации, юридическую, психологическую и бытовую помощь. Об этом и о многом другом рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

- Артем Павлович, 6 октября опубликован указ Президента России о предоставлении отсрочки от мобилизации студентам вузов и колледжей независимо от того, государственные они или частные. Сталкивались ли вы с нарушениями в отношении студентов?

- Лично мне пришло​ около 4,5 тысячи обращений от родителей и самих студентов. Среди них были жалобы на вручение повесток даже студентам-очникам государственных вузов.​ Вместе с администрациями регионов, военными комиссарами отрабатывали каждый случай.

Например, был призван и отправлен в часть студент из Бурятии, который совсем недавно подал документы на перевод с заочного на очное отделение, а приказ в университете еще не успели сделать. Я созвонился с руководством региона и ректором вуза, сообщил об ошибке, и парень уже вернулся домой. ​А в Дагестане, не застав студента дома, вручили повестку его бабушке. Это незаконно — повестка может быть вручена только лично, в бумажном варианте и под подпись.​ Так что она будет аннулирована.

Благодаря указу президента прояснилось много вопросов. Раньше речь шла об отсрочке для студентов только государственных учреждений. Теперь на нее имеют право все студенты, которые впервые получают образование на очных и очно-заочных, вечерних отделениях​ в колледжах или вузах. Это могут быть учебные заведения любой формы собственности, главное — чтобы у них была государственная аккредитация. Это касается и аспирантов, и ординаторов.​ Государственная Дума, наш комитет обращались по этому вопросу в адрес министра обороны, министра высшего образования, в Администрацию президента. ​И мы были услышаны.





-​ Вы говорили, что волонтеры активно помогают​ мобилизованными и их семьями.​ Расскажите, как именно.

-​ Мы переориентировали наш проект «Мы​ вместе», который появился во время пандемии как объединение всех неравнодушных людей, компаний, благотворительных организаций, под задачи сегодняшнего дня — поддержку семей мобилизованных военнослужащих. Наша задача — чтобы они почувствовали, что не одни. Штабы проекта открыты во всех регионах, запущена горячая линяя​ 8 (800) 200-34-11. На нее уже поступило больше 18 тысяч звонков. Работает сайт мывместе.рф.

Родные, близкие военнослужащих могут получить юридическую, правовую помощь. В этой работе уже участвуют волонтеры из Ассоциации юристов, сейчас к ней подключаются аппарат уполномоченного по правам человека и Молодежный парламент Госдумы.​

И наконец, это адресная помощь делом. Если в семье отец, брат, сын уехал на фронт, надо, чтобы кто-то вместо него выполнял его обязанности, например,​ отвозил ребенка в школу, колол дрова, ремонтировал дом. Волонтеры готовы помочь и с домашними животными. На сайте есть кнопка для тех, кто готов на время взять к себе питомца, за которым некому присмотреть.

Можно предложить и любую другую помощь. Мы запустили приложение «Добро взаимно», где зарегистрировано почти сто тысяч пользователей. Там можно написать, чем вы готовы помочь либо что вам необходимо — например, отвести ребенка в кружок или подтянуть иностранный язык. И система ​на основе лингвистического анализа соединит тех, кто может помочь, с теми, кому это нужно.

- А могут ли обратиться за психологической помощью люди, у которых в семье нет мобилизованных?

- ​Конечно, если позвонит человек, которому нужна психологическая помощь, но у него в семье нет мобилизованных, психолог-волонтер не повесит трубку. Обратиться может любой, кто испытывает тревогу.

Также мы планируем запустить группы взаимопомощи для родственников военнослужащих.

- Что будет сделано для молодежи в регионах, которые вошли в состав России, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей?

- Все федеральные меры поддержки, которые есть для молодежи в России, автоматически распространятся на жителей территорий, вошедших в состав Российской Федерации, когда они оформят гражданство. ​Но еще до присоединения президент принял решение о выделении из резервного фонда 120 миллионов рублей на грантовую поддержку ​молодежных проектов на Донбассе. Еще около 300 миллионов рублей были выделены на организацию там конкурсов «Большая перемена», «Твой ход», работу общества «Знание». Мы уже открыли в этих регионах отделения всех общественных организаций, которые есть в стране, волонтерские штабы «МыВместе». К тому же там будут строить молодежные центры. Регионы получат на это субсидии из федерального бюджета.

-​ В комитете сейчас обсуждают поправки в закон о молодежной политике, где говорится и молодежных центрах. Что предлагаете изменить?

Молодежным центрам, пространствам будет посвящена отдельная глава. Государственные органы будут обязаны их создавать и развивать.

А самое главное, что должно появиться в законе, — глава о мерах поддержки молодежи. Федеральные, региональные и муниципальные власти​ будут отвечать за поддержку​ молодежи на селе, в спорте, культуре, образовании, других отраслях. Рассчитываем, что​ до конца года внесем законопроект ​в Государственную Думу.