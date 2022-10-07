. Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева зациклена на деньгах, считает астролог. Артистка, похоже, не имеет в своем окружении хороших астрологов, которые могли бы предупредить её о фатальных ошибках. Глядя на натальную карту певицы, звездный астролог Анна Романова увидела, что она выбрала для переезда в Израиль неподходящий период. Впереди народную артистку ждет сокрушительное падение, которого она, впрочем, всё еще может избежать. По мнению эксперта, Примадонна зациклилась на своем благосостоянии. «Большие деньги — это смысл жизни Аллы Борисовны. Она практически никогда ни в чем не нуждалась, и это будет катастрофа, если в какой-то момент она лишится всего», — сказала Романова в свежем выпуске шоу «ДО ЗВЕЗДЫ».Астролог советует Пугачевой срочно заняться своим духовным развитием. Ей нужно перестать думать о материальных благах и научиться быть счастливой при любых обстоятельствах. Южный узел в её натальной карте указывает на некий неисполненный кармический долг. Речь идет о родовой карме, которая находилась в спящем режиме, но уже скоро начнет наносить удары. «Если Пугачева не изменит своё сознание, то дальше её будут преследовать только неудачи. Примадонне следует пройти стадию радикального прощения своих врагов. Она не должна помнить зла и должна научить своих детей довольствоваться малым», — советует астролог Пугачевой. Романова считает, что шанс Примадонны выйти из кризисной ситуации — начать служить людям. В этом случае она сможет не только не потерять всё, что у неё есть, но и приумножить. Кстати, эксперт считает, что из Аллы Борисовны получился бы неплохой политик.