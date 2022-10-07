. Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой

Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева зациклена на деньгах, считает астролог. Артистка, похоже, не имеет в своем окружении хороших астрологов, которые могли бы предупредить её о фатальных ошибках. Глядя на натальную карту певицы, звездный астролог Анна Романова увидела, что она выбрала для переезда в Израиль неподходящий период. Впереди народную артистку ждет сокрушительное падение, которого она, впрочем, всё еще может избежать. По мнению эксперта, Примадонна зациклилась на своем благосостоянии. «Большие деньги — это смысл жизни Аллы Борисовны. Она практически никогда ни в чем не нуждалась, и это будет катастрофа, если в какой-то момент она лишится всего», — сказала Романова в свежем выпуске шоу «ДО ЗВЕЗДЫ».
Астролог советует Пугачевой срочно заняться своим духовным развитием. Ей нужно перестать думать о материальных благах и научиться быть счастливой при любых обстоятельствах. Южный узел в её натальной карте указывает на некий неисполненный кармический долг. Речь идет о родовой карме, которая находилась в спящем режиме, но уже скоро начнет наносить удары. «Если Пугачева не изменит своё сознание, то дальше её будут преследовать только неудачи. Примадонне следует пройти стадию радикального прощения своих врагов. Она не должна помнить зла и должна научить своих детей довольствоваться малым», — советует астролог Пугачевой. Романова считает, что шанс Примадонны выйти из кризисной ситуации — начать служить людям. В этом случае она сможет не только не потерять всё, что у неё есть, но и приумножить. Кстати, эксперт считает, что из Аллы Борисовны получился бы неплохой политик.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на преследование наркомана
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Алина Загитова закрутила роман
Алина Загитова закрутила роман
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Никита Пресняков высказался о мобилизации
Никита Пресняков высказался о мобилизации
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Топ на сегодня

Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2

Еще по теме

Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой
Алле Пугачевой предсказали не радостное будущее
Алла Пугачева пострадала от пластики
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль