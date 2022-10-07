Авторы Gotham Knights опубликовали геймплейный трейлер к запуску игры
Сегодня, 17:20 Вадим Карасев
21 октября состоится релиз Gotham Knights на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, ранее разработчики сообщили, что отказались от идеи выпуска проекта на Xbox One и Playstation 4. К скорому выходу игры сегодня был опубликован трейлер, который можно видеть ниже.
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Отметим, что игру Gotham Knights уже опробовали некоторые журналисты, и в сети можно найти немало нового геймплея, появившегося за последние пару дней. Журналисты отмечают, что в игре интересный сюжет, но боевая система не впечатляет.
Ниже можно посмотреть новый геймплей Gotham Knights при одиночном прохождении:
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А портал IGN показывает кооперативный геймплей Gotham Knights:
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По материалам: newxboxone