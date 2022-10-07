. Авторы Let’s Build a Zoo объявили об успешном выпуске в Game Pass

Вадим Карасев





29 сентября 2022 года, то есть неделю назад, состоялся релиз на приставках Xbox, и сразу в Game Pass, игры Let’s Build a Zoo. А уже сегодня разработчики сообщили об успехах своего проекта в подписке Microsoft. Издатели Let’s Build a Zoo объявили, что количество игроков в Let’s Build a Zoo по подписке Game Pass всего за неделю превысило 250 000 человек.

Еще некоторые детали по релизу Let’s Build a Zoo на Xbox, Playstation и Switch, которыми поделились разработчики:

За неделю доход от Let’s Build a Zoo превысил $1 млн, суммарный доход от игры уже выше $3 млн.Это лучший старт проекта издательства No More Robots на Switch за все время. В некоторых регионах игра сумела занять первые места ТОПа eShop.Порядка 80% игроков заинтересовались DLC.

Let’s Build a Zoo — игра про создание собственного зоопарка с возможностью воспроизводить до 300 000 вариаций разнообразных животных.

Let’s Build a Zoo

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Создайте свой собственный зоопарк с более чем 500 различными животными в вашем распоряжении, а затем объедините более 300 000 различных комбинаций животных.

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