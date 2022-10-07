. Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира

Вадим Карасев

Байден заявил, что применение ядерного оружия может закончиться «Армагеддоном» для мира

Президент США Джо Байден заявил, что применение ядерного оружия может закончиться «Армагеддоном» для всего мира. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

По словам Байдена, мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. Он уточнил, что это возможно в случае, если ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент.

Американский президент заявил, что знает российского коллегу Владимира Путина «достаточно хорошо». Поэтому тот «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия», считает Байден.

Байден увидел в словах Путина ядерные угрозы

Во время выступления Джо Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Так он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории. Перед этим стало известно, что речь Байдена была спешно переписана после заявлений Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Байдена в искажении слов Путина о ядерном оружии. По ее мнению, президент США начал свою речь на Генассамблее ООН с ложного цитирования своего российского коллеги. Она уточнила, что Путин не заявлял того, с чего начал свое выступление американский глава государства и что попытался ему приписать.

21 сентября Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

Зеленский призвал НАТО нанести России превентивный удар

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"», — заявил он.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский не призывал применить против России ядерное оружие. По его словам, речь шла о превентивных санкциях, которые необходимо было ввести до 24 февраля.

Однако официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова украинского лидера, сказал, что даже дискуссии о ядерном конфликте неприемлемы. В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины идиотом.