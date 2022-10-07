. Bethesda подтвердила, что Deathloop и Dishonored существуют в одной вселенной

Вадим Карасев





Почти сразу после релиза игры Deathloop появились теории, что игра может существовать в одной вселенной с Dishonored. Официально разработчики этого не подтверждали, до сегодняшнего дня.

В официальном подкасте Xbox геймдиректор Deathloop Динга Бакаба подтвердил теории, что игры Deathloop и Dishonored существует с одной вселенной. По его словам, события в Deathloop происходят спустя многие годы после событий Dishonored: Death of the Outsider. Разработчик отметил, что в Deathloop много отсылок ко вселенной Dishonored, но среди любимых он выделил логотип с изображением Имперского арсенала Дануолла и серийный номер с буквами «DUNW» на оружии Heritage Gun.

Динга Бакаба отметил, что при выпуске Deathloop разработчики специально не стали акцентировать внимание на единую вселенную игры с Dishonored, поскольку в шутере рассказывается самодостаточная история в совершенно другой эпохе.

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